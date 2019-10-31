Рахункова палата: Гроші, виділені на держпідтримку кіно, опинилися в офшорах

Рахункова палата виявила сумнівні моменти в результатах діяльності підконтрольного Мінкульту Фонду кіно, пише РБК з посиланням на звіт відомства про перевірку діяльності фонду з 2017 по вересень 2019 року.

Питання аналітиків СП стосуються використання виділених коштів на кіновиробництво, об’єктивності роботи експертних рад Фонду кіно і критеріїв, за якими оцінюються заявки на держпідтримку.

Згідно зі звітом, до 60% від кошторисної вартості фільмів прямували в офшорні компанії або російські фірми зі штатом від 1 до 9 чоловік. Крім того, в роботі експертних рад був присутній конфлікт інтересів: так, студія «Союзмультфільм» отримала держпідтримку при знаходженні її представників в експертній раді.

При цьому, як наголошується в звіті, результати голосування експертів не зберігаються, а успішність в прокаті попередніх фільмів претенденти на держпідтримку не враховується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що половину з 155 фільмів, на які Мінкульт з 2015 року виділив близько 2 млрд рублів, майже ніхто не побачив.