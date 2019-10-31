Курдская ракета пробила броню сирийского танка (видео)

Мощная противотанковая ракета пробила броню танка. Наводчик получил травмы, ему помогли выбраться и доставили в санчасть. Другие члены экипажа не пострадали.

В Сирии в одни из правительственных танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений сирийских войск с арабо-курдскими отрядами в горном районе провинции Латакия на западе страны, передает FaceNews.ua.

ПТУР попала в верхнюю часть башни, которая является наименее защищенной — в броне осталась серьезная пробоина.

Кроме того, вероятно, в результате атаки кумулятивная струя проникла в боевое отделение, и находившийся внутри машины наводчик получил травму головы и контузию.

Пострадавший, которому удалось выбраться из танка при помощи товарищей, был отправлен в санитарную часть. Другие члены экипажа, командир и механик-водитель, по всей видимости, не пострадали.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

: Новости Ю