До 6 градусов тепла и без дождей: какая погода ждет украинцев в последний день октября

В Украине сегодня, 31 октября, будет переменно облачно. Дождей синоптики не прогнозируют, сообщили в Укргидрометцентре.

“31 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура 1-6 ° тепла, в большинстве южных областей, Крыму и на Закарпатье 4-9 ° тепла”, – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в столице и области. В Киеве также будет переменно облачно и без дождей. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. Температура сохранится на уровне 3-5 ° тепла. А в области 31 октября будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура – 1-6 ° тепла.

: segodnya.ua