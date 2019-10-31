Мільйони на пацієнтах у відчаї: Як лікар заробляв на простих українцях

Заслужений лікар України, хірург Олег Котенко у низці випадків вимагав з простих людей сотні тисяч гривень, відмовляючись проводити операції без грошей. Ці кошти жодним чином не фіксувалися у документах, і фактично були хабарями для лікаря.

Як йдеться у сюжеті програми «Гроші», нещодавно хірурга затримали буквально над операційним столом.

За версією правоохоронців, відомий і авторитетний трансплантолог начебто отримав 20 тисяч доларів хабаря. Після фіксації отримання брудних грошей провели обшуки. Загальна сума вилучених у лікаря коштів становить приблизно мільйон доларів. Це, як зазначають журналісти, наводити на думку, що Котенко міг неодноразово отримувати хабарі за операції.

У соцмережах поширюється маса дописів зі словами підтримки лікарю. Користувачі стверджують, що звинувачення на адресу Кошеня безпідствані. Втім, журналісти знайшли і людей, що мали неприємний досвід спілкування з ним.

Так, чотирьохрічна Євгенія у 2015 році опинилась на грані смерті – у неї відмовила печінка. Тоді вони з мамою Веронікою поїхали у Київ, до завідуючого відділом трансплантації печінки в інституті Шалімова Олега Котенка. Він сказавши – треба оперувати, але операція коштує 500 тисяч гривень. І це лише кошти за його роботу, без урахування ліків та супутніх витрат.

Показово, що ці гроші жодним чином не проходили по документах. Це означало, що жодний благодійний фонд не ставши бі збирати для них гроші, бо це фактично гроші на хабар.

Без цих грошей хірург нічого робити не збирався, стверджує Вероніка. І найгірше – вона особисто знає інших людей з подібним досвідом. Разом з нею в лікарні лежали й інші мами, з яких Котенко вимагав гроші. Тих, у кого грошей не було – відправляв додому. Вероніці пощастило – вона змогла знайті приватного благодійника, який повністю сплативши Євгенії операцію в Бельгії. Але так пощастило не усім.

Журналісти підсумовують, що за операції Котенко в низці випадків усе ж вимагав гроші. Суми – від 500 до 750 тисяч гривень. І хтось, хто мав ці гроші, платив, аби вижити.

Нагадаємо, 3 жовтня Олега Кошеня на робочому місці затримали правоохоронці. Завідувача відділення трансплантації печінки звинувачують в отриманні від пацієнта хабаря у 20 тисяч доларів. Суд визначив світові запобіжного заходу до 1 грудня – домашній арешт без права залишати будинок від 21:00 до 7:00.