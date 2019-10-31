У Кременчуці загинула волонтер з інвалідністю, яка стала символом місцевого Майдану

У Кременчуці що на Полтавщині трагічно загинула волонтер-інвалід, символ місцевого Майдану Ольга Шевченко.

72-річну жінку на вулиці Театральній збив автомобіль Audi, який здавав заднім ходом.

Сама жінка не помітила машину, оскільки була повністю сліпою.

Внаслідок зіткнення волонтер впала і вдарилася головою, що призвело до смерті. Медики, які приїхали на виклик, не змогли врятувати жінку.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

Глава місцевої організації “АТО Майдан Кременчук” Леонід Харченко розповів, що Шевченко прямувала у волонтерський центр, щоб, як завжди, допомагати в плетінні маскувальних сіток і наповненні подушок для захисників України на Донбасі.

“Сьогодні, як і щодня, маленька худенька жінка на передньому плані, Ольга Іллівна Шевченко або пані Оля, як вона любила щоб до неї звертали, йшла на Майдан .. Вона йшла допомагати вберегти життя нашим захисникам. Але доля розпорядилася інакше. Вона не дійшла … Співчуття рідним”, – зазначив активіст.