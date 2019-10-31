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В сети обсуждают архивные фотографии Славы Каминской до пластической операции

31.10.2019

Слава Каминская не отрицает, что ложилась под нож пластического хирурга. Однако архивные снимки доказывают, что солистка группы «НеАнгелы» делала это не единожды.

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с подписчиками архивными снимками. Черно-белая фотосессия вместе с коллегой по коллективу Викторией Смеюхой была сделана во время съемки клипа на песню «Я знаю, это ты». Эта видеоработа вышла на экраны 9 лет назад, в 2010-ом году (помотреть клип и поностальгировать можно внизу страницы).

Слава признается, что сама себя не узнает на архивных снимках.

«Я знаю это ты» – пели мы в песне. но я не помню себя такой в жизни. вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры. спасибо @am_murr за то что уже тогда через свой объектив ты видела нас такими. Моя Шелестина с возвращением. если кому нужна крутая съёмка и о…уенный фотограф, вам сюда!» – подписала серию старых снимков Каминская.

Подписчики артистки согласились с ней. Они считают, что Слава с тех пор заметно изменилась, в основном из-за многочисленных пластических операций. Из того, что заметили фолловеры: певица избавилась от щечек, накачала губы и исправила форму носа. Многие подписчики считают, что такие кардинальные изменения внешности не пошли Славе на пользу.

 

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 28 Окт 2019 в 12:47 PDT

«Слава, здесь очень красивый профиль как у актрисы индийского кино, живенько спасибо что напомнили, сейчас грустная потеряшка-потеряла себя внешне и внутренне, ничья потеряшка. Очень грустно…», «вот это вам лицо перекраил супруг бывший…. а вам ведь и 40 вроде нет….. разные люди) на фото и сейчас)», «У меня вопрос! Куда с годами уходят щёки?) А хотя какая разница», «Тут еще нос другой», «И такая особенная!!! А сейчас конечно красиво, но ничего особенного)))», – прокомментировали снимки подписчики исполнительницы.

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Источниик: hyser.com.ua

 

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