Учні Примакова

Знову пролунав пропагандистський галас з приводу якоїсь річниці Е. Примакова, з відкриттям гігантського пам’ятника в Москві.

Згадують, в порядку іносказання, що в 70-х Примаков займався «таємною дипломатією» на Близькому Сході. Відомо, що одним з її напрямів було умиротворення Ізраїлю, і на цьому напрямку таємного дипломата збагнув повний провал. Другий напрямок — Ірак. Тут цілі СРСР складалися, 1) у довгостроковому примирення уряду з курдами і 2) в збереженні співробітництва між Баас і Іракською компартією. Однак курдське примирення виявилося епізодичним, а компартія була виключена з уряду і майже повністю фізично винищена. У підсумку Ірак на довгий час випав з кола близьких созников СРСР, що було найбільшим радянським зовнішньополітичним провалом.

Я не буду спекулювати про те, в чиїх інтересах об’єктивно або навіть суб’єктивно діяв суперагент Примаков. Але охоче вірю, коли нинішні творці зовнішньої політики Росії називають себе його учнями.