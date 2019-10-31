У Києві копи “накрили” бордель у масажному салоні: з’явилося відео

У Києві під виглядом масажного салону працював бордель. Поліцейські викрили незаконний бізнес і затримали його організатора, повідомили в прес-службі столичної поліції.

“Салон” працював у Шевченківському районі столиці. Як розповів в.о. начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Києві Олексій Гаврилюк, організувала бордель 22-річна дівчина з Харківської області.

“Дівчина знімала в Києві квартири, де її “підлеглі” надавали чоловікам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також вона одночасно виконувала роль диспетчера і приймала дзвінки від клієнтів. З отриманих за послугу грошей 50% організатор забирала собі, решта – віддавала дівчатам. Час “дорослих” розваг коштував від 1000 гривень”, – розповів він.

Дівчині вже оголосили про підозру в сутенерстві і в залученні людей до заняття проституцією. Тепер їй загрожує до семи років позбавлення волі.