У Львові чадним газом отруїлись троє дорослих і дитина

У Львові в квартирі житлового будинку чадним газом отруїлися четверо осіб, в тому числі дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА

Так, 30 жовтня, близько 21:45, у місті Львові, у квартирі буд. №8 по вул. Генерала Грекова, отруїлася, ймовірно, чадним газом 4 особи, в тому числі одна дитина 2005 року народження.

Потерпілі у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у медичні заклади міста Львова.

Квартира обладнана газовою колонкою, газовою пічкою, ПГ-4.

Працівниками ПАТ “Львівгаз” до квартири тимчасово припинено газопостачання.

Обставини події встановлюються.