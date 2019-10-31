Мінфін пропонує з нового року ввести податок для самозайнятих ще в 19 регіонах

Мінфін РФ виступив з пропозицією розширити з 1 січня 2020 року експеримент з оподаткування самозайнятих. В проекті поправок в чинний закон, опублікованому на порталі проектів нормативних актів, сказано, що в пілотний проект слід включити ще 19 регіонів.

«Розпочати проведення експерименту щодо встановлення спеціального податкового режиму „Податок на професійний дохід“ з 1 січня 2020 року… в місті федерального значення Санкт-Петербурзі, в Воронезької, Волгоградської, Ленінградської, Нижегородської, Новосибірської, Омської, Ростовської, Самарської, Сахалінської, Свердловської, Тюменської, Челябінської областях, Красноярському і Пермському краї, в Ненецькому автономному окрузі, Ханти-Мансійському автономному окрузі, Ямало-Ненецькому автономному окрузі, в Республіці Башкортостан», — йдеться в документі.

Нагадаємо, з 2019 року в пілотний проект діє в Москві, Підмосков’ї, Калузької області і Татарстані. Податковий тариф для самозайнятих включає страхові внески в ФОМС, але не передбачає відрахувань до ПФР і становить 4% при роботі тільки з фізичними чи 6% при співпраці з компаніями.