«Чого тільки не придумають»: у мережі обговорюють розсекречену характеристику КДБ на Путіна

У Росії вирішили підняти з архівів і оприлюднити характеристику КДБ на юного Володимира Путіна, тоді ще комсомольця, організатора і спортсмена.

«Товариш Путін Ст. Ст. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається у мережі партійної навчання. Постійно вдосконалює свою професійну майстерність», — наголошується в характеристиці.

Документ з підшивок КДБ був виставлений в Санкт-Петербурзі на честь 90-річчя архіву. Також в характеристиці зазначається, що до 23-річного віку Путін вже став майстром спорту СРСР з дзюдо і самбо, а роком пізніше — чемпіоном Ленінграда з дзюдо.

У соцетях до характеристики юного Путіна отеслись з сарказмом. Користувачі сходяться на думці, що це спроба зміцнити похитнувся рівень довіри до російського президента.