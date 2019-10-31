«Думають про ковбасу»: Соколова жорстко пройшлася по українцям

Якість нинішньої української влади безпосередньо відповідає стану суспільства і його настроям.

Незважаючи на те, що вона обрана демократичним шляхом, українці ще не навчилися нести відповідальність за свої рішення і продумувати їх на кілька кроків вперед.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube, відповідаючи на питання глядачки про те, чому у Верховній Раді дев’ятого скликання стільки непрофесіоналів зі скандальним шлейфом

«Це ж демократичні вибори. Ми з вами маємо щастя жити в демократичній країні, в якій все, що ви зараз бачите в Раді, – це уособлення всієї країни. Такою різною, такою іноді самовпевненою, такий: «А, це ж ще не був, давайте цього ще спробуємо! Ні, ну а що, гірше вже не буде. Яка різниця, що він не мав досвіду, – він молодий, треба ж на когось поміняти». Тому така позиція в головах українців зараз прямо перекинулася театр, який існує в Раді», – вважає телеведуча.

Вона підкреслила, що головна проблема українського суспільства – бажання швидких змін і сліпа віра в те, що це позбавить їх від утопічних думок.

«Це ефект феєрверку. Люди згодні побачити феєрверк, навіть на кілька хвилин, можливо навіть потім їм від цього феєрверку вистрілить в очі, вони будуть в шоці, але люди все одно готові ризикувати. Тому що всіх дістала війна і те, що не міняється їх соціальне становище», – пояснила логіку дій українців Соколова.

Вона нагадала, що 40% людей в Україні ніколи не виїжджали за межі своєї області, тому вони навіть не знають, як може бути в Європі. Крім того, більшість українців взагалі не підозрюють, що таке прагнення в ЄС і чим цінний рідну мову.

«Ви думаєте для всіх так важливо прийняття мовного закону? Я зараз сиджу в центрі Києва, я вийду на вулицю і, якщо запитаю у людей, що для них цінно, то більшість скаже, що це, щоб «комуналку» знизили, пенсію підвищили зарплату мінімальну бажано теж. Щоб долар був по 8, а краще по 5 і щоб війна закінчилася. Ніхто не думає про перспективу нашого майбутнього через 10-20 років. Всі думають про ковбасу зараз. І в цьому наша велика проблема», – обурилася Соколова

Журналістка додала, що цим українці ментально відрізняються від поляків і в цілому від сучасних європейців. Адже ті думають стратегічно про своїх дітей, в яких умовах будуть жити їх діти в майбутньому, а не про те, ковбасу якого сорту будуть є зараз.

«Ось коли ми дійдемо до цього, тоді влада буде іншою. Але я вірю, що це останнє коло очищення і ми, нарешті, зрозуміємо, хто нам потрібен. Є така приказка, яку росіяни часто до нас застосовують – х*хол не повірить, Поки не перевірить. Нам треба, щоб нас шкварило», – зазначила Соколова.