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Богдан розповів про загрози для «Слуги народу»

31.10.2019

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан, який раніше заявив, що дії влади по Донбасу розраховані не тільки на міжнародне співтовариство і українців, але і на Росію, бачить загрозу «у багатьох людей», які прийшли до парламенту під брендом «Слуги народу»

В інтерв’ю «Українській правді» Андрій Богдан, відповідаючи на питання про що прийшов у парламент журналіста Олександра Дубинском, якого називають «близьким» до олігарху Ігорю Коломойському і який «критикує керівництво партії», зазначив: «Він, як і будь-який журналіст, хоче отримати свою частинку відомості, публічності, слави. Я не думаю, що ним керують бажання негативні по відношенню до держави або до нашої фракції, або до нашої партії. Швидше, це — його погляд на речі і його бажання публікувати ці погляди, робити їх відомими».

Богдан не виключив, що таким чином нардеп як політика хоче «випити цю чашу до дна, стати відомим лідером». «У нас багато людей, у них різні погляди. Їх краще не зупиняти і не намагатися модерувати, вони з часом знайдуть себе і своє місце в політикумі», — додав він.

«Ви не бачите загрози у людях, які можуть якимось чином підігрівати ситуацію в „Слуги народу“?» — запитали у керівника ОП. «Ми бачимо загрозу в багатьох людях. Але ми вважаємо, що ми можемо … поки нам вдається цю загрозу не робити критичної для існування. Поки що немає рішень про виключення когось із фракції», — відповів Богдан і додав, що серед «слуг народу» є люди, які «принципово з чимось не згодні».

Він також заявив, що у фракції немає проблем: «Вона ефективна і голосує за всі поставлені перед Верховною Радою законопроекти… Немає ніяких проблем, не треба вигадувати. Просто будь-яке середовище не є ідеальною. У кого є принципи, які він не може переступити і за це голосувати не буде».

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