ПФУ занижує виплати однієї категорії пенсіонерів: як отримати компенсацію

Пенсійний фонд в масовому порядку зменшує пенсійні виплати військовослужбовцям.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Зокрема, закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який набув чинності на початку 2018 року, став застосовуватися не тільки до нових пенсіонерів, але і до тих, хто пішов у відставку до 2018 року.

Фактично, пенсійна виплата скорочується з 83% грошового забезпечення до 70%. Це підтверджується фактами справи № 240/5401/18, яке в цьому місяці розглядалося у Великій палаті Верховного суду (БЖ-НД). Юристи впевнені, що справа не правової безграмотності працівників Пенсійного фонду, які не знають, як правильно виконувати чинне законодавство, а в бажанні ПФ при будь-якій можливості поменше заплатити пенсіонерам.

«В нашу компанію часто звертаються за допомогою колишні працівники МВС, які також скаржаться на Пенсійний фонд. Він робить все, щоб недосчитать людям пенсію, часто порушуючи національне законодавство. За таким же принципом в ПФ діють і тоді, коли сплачуються збори з різних операцій: у нас був випадок, коли ми сперечалися з клієнтського справі про сплату збору з купівлі нерухомості. По всьому видно, що Пенсійний фонд працює за принципом: більше зібрати коштів і менше їх витратити. Там знають, що порушують закони, і відкрито говорять — „ідіть у суд, за його рішенням заплатимо“. А це додаткові витрати і 3-6 місяців часу», — говорить адвокат, керуючий партнер однієї з юридичних фірм Михайло Можаєв.

Щоб отримати законні виплати, пенсіонери змушені судитися з Пенсійним фондом, і вигравати такі позови.

Так сталося і у вищезазначеній справі (№ 240/5401/18) — Верховний суд зобов’язав регіональне (Житомирське) підрозділ ПФ правильно перерахувати пенсію військовослужбовцю. У розмірі 83%, а 70% грошового забезпечення.

«Дії Пенсійного фонду були визнані протиправними, і його зобов’язали перерахувати виплату. Що дуже важливо: дану справу було визнано зразковою. Тобто органи ПФ та суди нижчих інстанцій, які зобов’язали в аналогічних випадках стає на бік людей і правильно перераховувати розмір пенсії. В теорії такі спори повинні вирішуватися на користь пенсіонерів ще на рівні Пенсійного фонду. … Єдина хороша новина — після вищезгаданого рішення БП-ВС, суди повинні приймати рішення на їх користь», — запевнив старший партнер адвокатської компанії Ростислав Кравець.

Юристи вважають, що працівники Пенсійного фонду почнуть виконувати вимоги судів тільки в одному випадку.

Зокрема, Кравець вважає, що необхідно серйозно посилити персональну відповідальність — відповідальність ПФ не в цілому, а його працівників, з тим, щоб вони виплачували судові неустойки за програним спорів.

«А ще краще — щоб одночасно притягувалися до кримінальної відповідальності. Тільки це може змусити виконувати чинне законодавство, і припинити твориться свавілля. Боюся, інакше проблему не вирішити. Пенсіонерам продовжать занижувати виплати в порушення законів і підзаконних актів», — пропонує юрист.