На британському острові знищать гігантських мишей заради альбатросів

Королівське товариство захисту птахів Великобританії має намір радикально вирішити проблему винищення пташенят тристанского альбатроса гігантськими мишами. Цей вид птахів зараз знаходиться під загрозою зникнення. Уряд Британії виділив кошти на програму, яка стартує в наступному році.

Ареал проживання альбатросів цього виду обмежений архіпелагом Трістан-да-Кунья. Вони вимерли на головному острові архіпелагу — Трістані, але збереглися на островах Гоф і Инаксессибл. Миші потрапили на архіпелаг разом з людиною, їх сюди завезли британські моряки в XIX столітті. З плином часу миші архіпелагу стали величезними — вони в два рази більше звичайних домашніх мишей.

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Публікація від Michelle Jones (@michelle_on_goughisland) 2 Травень 2019 о 8:58 PDT

Згідно заяві королівського товариства захисту птахів, тристанские альбатроси можуть бути повністю знищені, якщо не вжити термінових заходів по боротьбі з мишами. Ситуація дуже серйозна: зараз виживає лише один з п’яти пташенят. Мишей планується винищити всіх до єдиної. Для цього орнітологи планують зафрахтувати в Південній Африці судно з двома вертольотами на борту. При наближенні до архіпелагу вертольоти піднімуться в повітря, з них на архіпелаг будуть скинуті отруйні гранули — і через 24 години миші на островах загинуть.

У природі залишилося всього близько двох тисяч пар тристанских альбатросів. Птахи створюють пари постійні, самка відкладає всього лише одне яйце раз у два роки.

Представник королівського товариства захисту птахів Ендрю Каллендер повідомив також, що під загрозою зникнення перебуває не тільки тристанский альбатрос. «У зоні особливого ризику також атлантичний буревісник, пріон Макгилврая і гофская вівсянка. Але миші впливають і на популяцію інших видів. До 2020 року розпочнуться роботи зі знищення мишей на острові з метою відновлення популяцій морських птахів».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», не всі види мишей знаходяться в благополучному стані. Наприклад, сумчастим мишам загрожує вимирання через надмірне сексу.

За матеріалами «Російська служба ВВС»

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