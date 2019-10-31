Повінь – зміна системи

Menu
Close

Немає нічого більш трагічного, ніж російські музеї космонавтики

31.10.2019

Нет ничего более трагичного, чем российские музеи космонавтики

Зеленський відкрив доступ до космічної діяльності приватним особам. Тобто зробив рівно те саме, що я пропонував здійснити в Росії вже добрих п’ять років тому: дозволив «вільно досліджувати і використовувати космос в комерційних цілях», запускати супутники і ракети.

Про це я ще в Держдумі писав законопроект, отримував у відповідь рукостискання, схвалення в кулуарах, а публічно — негативний відгук. Тому що «а що ж тоді залишиться Роскосмос»?

Як тобі таке, Ілон Маск?

Ось тепер український Маск можливий хоча б у принципі. А в Росії за це садять. Рівно так, як спробували зробити це з творцем «Даурии Аероспейс» Михайлом Кокоричем в 2015 році, звинувативши у шахрайстві. Він, на щастя, благополучно виїхав до США, тому що у нас не тільки не можна запустити власний супутник, але і розробка його буде коштувати в сотню разів більше, спасибі бюрократії і мильону дозволів від кожного майора.

Що хотіли — те й отримали, тепер залишається читати дуже смішні заголовки новин: «Американці провели космічні випробування водно-плазмового двигуна». Ага, американці. Михайло Кокоріч і є, про цю технологію він рік тому розповідав на кудринском форумі: тоді я спеціально попросив його записати відео. Ну ось — довів до розуму, робоча технологія, що дозволяє дуже дешево переміщати об’єкти на орбіті.

Як там наша держава, вже завело ще кілька кримінальних справ?

Я не зловтішаюся, зовсім навпаки. Немає нічого більш трагічного, ніж російські музеї космонавтики. Була наука, були Гагарін, Леонов (на похорони якого не приїхав ніхто з тимчасових) — і від цього залишилися музеї. А за сучасністю — це вам в іншу країну. Гірко. «Американці провели випробування…»

Читайте також:   "Ми — бренд, пов'язаний з війною"

Ці американці могли б жити в Росії, запускати супутники і ракети, за випробуваннями яких ми могли б стежити з почуттям гордості за країну. А замість цього нам пропонують подивитися, як падають ракети. А так, і ще робот Федір веде твіттер. Теж, втім, американський.

Ну що ж, може бути, тепер щось вийде у України. Бажаю нашим сусідам удачі. Впевнений, у них теж є свої «американці».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *