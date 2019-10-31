Зеленський відкрив доступ до космічної діяльності приватним особам. Тобто зробив рівно те саме, що я пропонував здійснити в Росії вже добрих п’ять років тому: дозволив «вільно досліджувати і використовувати космос в комерційних цілях», запускати супутники і ракети.

Про це я ще в Держдумі писав законопроект, отримував у відповідь рукостискання, схвалення в кулуарах, а публічно — негативний відгук. Тому що «а що ж тоді залишиться Роскосмос»?

Як тобі таке, Ілон Маск?

Ось тепер український Маск можливий хоча б у принципі. А в Росії за це садять. Рівно так, як спробували зробити це з творцем «Даурии Аероспейс» Михайлом Кокоричем в 2015 році, звинувативши у шахрайстві. Він, на щастя, благополучно виїхав до США, тому що у нас не тільки не можна запустити власний супутник, але і розробка його буде коштувати в сотню разів більше, спасибі бюрократії і мильону дозволів від кожного майора.

Що хотіли — те й отримали, тепер залишається читати дуже смішні заголовки новин: «Американці провели космічні випробування водно-плазмового двигуна». Ага, американці. Михайло Кокоріч і є, про цю технологію він рік тому розповідав на кудринском форумі: тоді я спеціально попросив його записати відео. Ну ось — довів до розуму, робоча технологія, що дозволяє дуже дешево переміщати об’єкти на орбіті.

Як там наша держава, вже завело ще кілька кримінальних справ?

Я не зловтішаюся, зовсім навпаки. Немає нічого більш трагічного, ніж російські музеї космонавтики. Була наука, були Гагарін, Леонов (на похорони якого не приїхав ніхто з тимчасових) — і від цього залишилися музеї. А за сучасністю — це вам в іншу країну. Гірко. «Американці провели випробування…»

Ці американці могли б жити в Росії, запускати супутники і ракети, за випробуваннями яких ми могли б стежити з почуттям гордості за країну. А замість цього нам пропонують подивитися, як падають ракети. А так, і ще робот Федір веде твіттер. Теж, втім, американський.

Ну що ж, може бути, тепер щось вийде у України. Бажаю нашим сусідам удачі. Впевнений, у них теж є свої «американці».