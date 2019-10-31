“Російська держава – це збіговисько безвідповідальних дилетантів широкого профілю, які не можуть домогтися ніяких результатів, окрім розкрадання та розбазарювання бюджетних коштів”, – пише публіцист і аналітик на своїй сторінці в Facebook.

“Будь-які плани Путіна і стратегії уряду не варті паперу, на якому надруковані.

Податкове навантаження на одне підприємство несировинного сектора зросла в 2,65 рази за останні 10 років. Це показують розрахунки Інституту економіки зростання їм П. А. Столипіна, зроблені на основі даних Росстату і ФНС Росії. З 2008 по 2018 рік кількість даних підприємств скоротилася на 12% — до 4 млн 196,2 тис. В торговому секторі фіскальне навантаження зросла в 4 рази, а кількість підприємств зменшилася майже на 30%.

Весь цей час в уряді говорили про необхідність знизити залежність Росії від експорту нафти і газу, перейти до нової несировинної моделі розвитку економіки.

Але на практиці видно, що цього не відбувається, зокрема, через підвищення податків, які заважають розвиватися підприємствам”.