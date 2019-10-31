“Монетизація путінської політики”

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Moscow-Live.ru / Ольга Шукліна



“Розхожа фраза “я політикою не цікавлюся” все більше набуває безглуздий характер. Оскільки путінська політика – це з кожним днем все більше про гроші”, – пише колумніст “Щоденного журналу”.

“Тільки що арбітражний суд Москви стягнув з Навального, ФБК і Соболь 88 мільйонів рублів за позовом харчового комбінату “Московський школяр”, афільоване з “кремлівським кухарем” Пригожиним, за відеоролик, в якому показано, як пригожинская компанія труїть дітей тухлим м’ясом і консервами з черв’яками. До цього “монетизацією протесту” успішно займалися ресторан “Вірменія”, Московський метрополітен, поліція та інші структури, взыскивающие з опозиціонерів десятки мільйонів за “шкоду” від літніх акцій протесту і за “послуги”, надані опозиціонерам у вигляді побиття кийками, катання в автозаках і пр.

Приклад влади вирішили наслідувати російські оператори зв’язку, які написали уряду РФ лист з проханням частково компенсувати їм витрати на реалізацію “закону Ярий”. В чолобитній, підписаної компаніями МТС, Ростелеком, “Вимпелком”, “МегаФон” і некомерційною організацією “Цифрова економіка”, міститься принижене прохання субсидувати банки для видачі кредитів операторам зв’язку, щоб ті могли закупити обладнання, необхідне для зберігання немислимого масиву інформації у відповідності з вимогами “закону Ярий”.

Правда, на відміну від позовів до опозиціонерів, яким просто блокують рахунки і загрожують відібрати квартири, щоб отримати що-небудь з уряду РФ треба бути Сечіним або на худий кінець Дерипаскою. Оператори зв’язку в це коло обраних точно не входять. Тому прес-секретар Мінкомзв’язку Євген Новіков вже відповів приставучим зв’язківцям: “Лист отримали пропозицію вважаємо недоцільним”. Витрати МТС на придбання обладнання для реалізації “закону Ярий” складуть 50 млрд рублів, “МегаФон” витратить “на Яру” 40 млрд, а “Вимпелком” – 45 млрд. Неважко здогадатися, що ці гроші будуть вилучені з кишень користувачів послугами зв’язку. Тобто з кишень все тих же громадян РФ, які, в кінцевому рахунку, оплачують всі політичні фантазії Путіна і його оточення.

Ударами по гаманцях населення Росії обертаються всі без винятку зовнішньополітичні дії Путіна. Економісти РАНХиГС і ЦЭФИР (Центру економічних досліджень та розробок) підрахували, що з-за введених урядом у 2014 році продовольчих контрсанкций російські споживачі щороку втрачають 445 млрд рублів у цінах 2013 року, або близько 3 тис. рублів на людину в рік. Це 4,8% мінімальної вартості продовольчого кошика — і відповідне зростання витрат на харчування для тих, хто знаходиться за межею бідності. Всупереч надіям і запевненнями Адміністрації президента і уряду РФ, продовольчі контрсанкции не дозволили Росії розвивати сільгоспвиробництво, і більшість позицій зі списку санкционных товарів відшкодувати не вдалося. Зате від путінського продуктового ембарго істотно виграли Білорусь, Аргентина, Швейцарія, Уругвай і Чилі.

До депутатських та урядових ініціатив російська популяція відноситься в основному критично, а от зовнішню політику Путіна схвалює, мовляв, повернув повагу до країни, поставив там їх всіх на місце. Причина такого схвалення – у відсутності розуміння причинно-наслідкового зв’язку між тим, що Путін робить в телевізорі і вмістом гаманця кожного мешканця Пермі, Костроми або Омська. Путін оголосив ембарго, а у кожного з нас з гаманця зникли три тисячі рублів. Національний лідер у Сочі прийняв всю Африку і подарував місцевим царькам 20 млрд доларів – перерахуйте свої гроші та оцініть пропажу. Порахуйте, у скільки кожному з нас обходиться порятунок Асада, Мадуро, а також “російський світ” в Криму, на Донбасі і вся ця шалена інформаційна війна, яку за наш рахунок ведуть Симонян і Соловйов з Кисельовим.

Гасло “Путін – злодій!” сьогодні скандують десятки, в кращому разі сотні тисяч. Оскільки предметом розслідувань, як правило, є розміри незаконно нажитого. Ці розміри вражають і викликають праведний гнів у декількох відсотків населення, володіють загостреним почуттям справедливості. Ситуація зміниться, коли люди почнуть розуміти, що жертви крадіжки саме вони, а злодійством є вся політика Путіна – і внутрішня, і зовнішня”.