Повінь – зміна системи

Menu
Close

Двоє поліцейських травмувалися в ДТП у Кропивницькому

31.10.2019

Двоє поліцейських травмувалися в ДТП у Кропивницькому вчора, близько 22:00.

Про це поінформували у пресслужбі патрульної поліції Кіровоградщини

Водій вантажного автомобіля DAF XF, рухаючись через перехрестя вулиць Кропивницького та Покровської, поїхав на заборонний сигнал світлофора.

Водій не надав перевагу в русі службовому автомобілю Skoda Rapid, який рухався на зелений сигнал світлофора, та зіткнувся із ним.

У ДТП травмувалися двоє поліцейських. Їх госпіталізували.

Наразі справою займаються слідчі.

Читайте також:   З'явилося відео з весілля короля Таїланду: наречена більшу частину церемонії пролежала на підлозі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *