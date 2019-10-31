Двоє поліцейських травмувалися в ДТП у Кропивницькому вчора, близько 22:00.
Про це поінформували у пресслужбі патрульної поліції Кіровоградщини
Водій вантажного автомобіля DAF XF, рухаючись через перехрестя вулиць Кропивницького та Покровської, поїхав на заборонний сигнал світлофора.
Водій не надав перевагу в русі службовому автомобілю Skoda Rapid, який рухався на зелений сигнал світлофора, та зіткнувся із ним.
У ДТП травмувалися двоє поліцейських. Їх госпіталізували.
Наразі справою займаються слідчі.
Читайте також: З'явилося відео з весілля короля Таїланду: наречена більшу частину церемонії пролежала на підлозі