В США под автобусом провалилась дорога (видео)

К счастью, никто не пострадал, но фото с места событий пугающие.

Городской автобус спокойно ехал по маршруту в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), остановился на красный сигнал светофора и… передняя его часть взлетела в воздух, а задняя проломила асфальт.

К счастью, никто из пассажиров автобуса, а также легковой Kia, которая вслед за ним чуть не провалилась в трещину, не пострадал. Картинка напоминает сюжет какого-нибудь боевика или даже фильма-катастрофы о конце света. А на самом деле – очень сложное утро для жителей Питтсбурга: вокруг места происшествия мгновенно образовалась пробка, а пострадавший автобус пришлось вызволять из ямы автокранами.

Причиной происшествия называют поломку водопровода, из-за которой вода подмыла дорожное полотно. Задняя часть провалилась из-за того, что там в автобусе находится тяжелый двигатель.

: avtodream.org