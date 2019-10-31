У Києві раптово пішов сніг

Вранці у четвер, 31 жовтня, у Києві продовжив падати сніг, який раптово почався ввечері 30 жовтня.

Відповідні фото і відео публікують у соціальних мережах жителі столиці.

Дрібний сніг спостерігається у різних районах Києва, зокрема, в Голосіївському.

Крім снігу, температура повітря в останній день жовтня опустилася до -2 градусів. Протягом дня синоптики прогнозують сонячну погоду, проте похолодання протримається.

По Україні максимальна температура повітря вдень досягне всього лише 9 градусів тепла, а вночі синоптики прогнозують заморозки до 5 градусів морозу у деяких областях.