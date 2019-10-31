Фракція “Слуги народу” не буде карати Яременко за скандал з секс-перепискою, – Корнієнко

Перший заступник голови фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Олександр Корнієнко не бачить причин застосовувати санкції до члена фракції, голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдану Яременко і вважає неправильним зйомку особистих листувань.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“Ну ми ж не комісія етики, моралі. Її ж скасували”, – сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про можливі санкції.

Депутат також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради.

“У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентських фотокореспондентів бути уважніше до того, що вони роблять. У якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно”, – заявив політі.