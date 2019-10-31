В Золотому голова селища має паспорт, отриманий в аннексированном Криму

В Золотому в. о голови ВГА Інна Демиденко та місцева активістка, яка виступає за виведення військ Олена Харченко мають російські паспорти, отримані в аннексированном Криму.

Про це повідомив відомий волонтер і активіст Тім Златкін на своїй сторінці в Facebook.

«Довго тягнув інтригу за паспорти, які приплели, чомусь до вчителів на фото з Зе, але тут у мене питання більше до тимчасово виконуючого обов’язки голови ВЦА Золотого…

Так-так, саме голові селища, в якому сьогодні відбувається відведення військ ЗСУ.

Пані Інна, знаю, вам добре знайомі цифри 39 14 084974, вірно? Якщо ні, перевірте збоку на документике, пліз.

Одне питання мене мучить, а яким чином документик той виданий підрозділом ФМС номер 900-003 в червні 2014?

Вам довелося виїжджати аж у Крим заради отримання? Ох, і тяжка вас частка спиткала, пані Інна. Щиро співчуваю вам.

Хоча, впевнений, на моє питання ви не відповісте і навіть більше того — підете в глибоке отрицалово, як кажуть ваші недолугі друзі з Первомайська. Ось прям готовий посперечатися. Ставлю двадцять баксів (пардон, більше немає зараз в гаманці, все на своїх ССОшников витратив), що почнете мастырить невинність на обличчі і можливо навіть ламати комедію щирого обурення.

Гаразд, ваші справи на вашій совісті. А моя совість вимагає передати інформацію у відповідні інстанції.

П. с.: передавайте привіт пані Харченко з такими ж цифрами на документике 39 14 085311 все того ж підрозділу ФМС в районі Євпаторії. Ми не забули її участь в організації «референдуму» й будемо пам’ятати до кінця війни», — пише волонтер Златкін.