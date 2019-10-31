Пам’ятки Відня взимку: обов’язкова програма

Зимова Відень часто нагадує картинку з новорічної листівки: присипаний снігом місто підсвічений тисячами вогнів. У столиці Австрії рідко бувають сильні морози. З одного боку це плюс, адже навіть у найсуворіші місяці дозволяє сміливо планувати денну чи вечірню прогулянку з оглядом основних визначних пам’яток міста. З іншого, може обернутися відлигою і дощем. Як би там не було, деякі пункти туристичної програми варто виконати за будь-якої погоди, адже вони є символом зимової Вени.

Собор Святого Стефана: дух Різдва

Експрес-інформація по країні

Австрія (Австрійська Республіка) – держава у Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Відень

Найбільші міста: Відень, Грац, Лінц, Зальцбург, Інсбрук

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 83 871 км2 (112-я в світі)

Населення – 8,4 млн чол. (94-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,885 (23-я в світі)

ВВП – $436,88 млрд (27-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Ліхтенштейном, Швейцарією, Німеччиною

Серцем столиці Австрії та країни в цілому є собор Святого Стефана, розташований на площі святого Стефана (Stephansplatz). Вперше храм на цьому місці був споруджений ще в середині ХІІ століття, але через століття найважливішу пам’ятка Вени знищила пожежа. Через п’ять років церкву відбудували заново, і день її освячення, 23 квітня, до цих пір є особливою датою для місцевих жителів. Протягом майже двох століть собор розширювався і реконструювався, і до початку ХVI століття придбав сучасний вид. Храм відкритий весь рік, але взимку візит сюди набуває особливого значення за Різдва. Навіть якщо ви не потрапите в Вену строго на свято, звуки органу і величний інтер’єр собору одразу воскресить і допоможуть надовго зберегти різдвяний настрій.

Так як церква діюча, і в ній проходять служби, час відвідування туристів і взимку, і влітку суворо обмежена (з 09:00 до 11:30 та з 13:00 до 16:30, у неділю і свята тільки в другій половині дня). Крім огляду архітектури та внутрішнього оздоблення, собор Святого Стефана пропонує відвідувачам екскурсію по підземній пам’ятки — катакомбах, де зберігаються останки померлих городян, і підйом на Південну і Північну вежі, звідки відкривається чудовий вид на зимову Вену. А ще собор Святого Стефана — головне місце у Відні, де загадують бажання. Уважно придивіться до дверних ручок зовні і всередині будівлі: натерті до блиску мідні частини означають, що саме тут треба мріяти про сокровенне, потираючи при цьому залізяку. Вартість комплексного квитка, що включає огляд всіх визначних пам’яток храму, становить 15 євро, але можна купувати квитки окремо в катакомби, вежі або просто в собор.

Різдвяні ярмарки: виконання мрії

На період зимових свят Відень перетворюється в одну суцільну ярмарок: вони тут відкриваються десятками. Навіть найменша з них є яскравою туристичною визначною пам’яткою, але головний різдвяний базар столиці Австрії працює на Ратушній площі (Rathausplatz). В цьому році «Віденська Різдвяна мрія» відкривається 15 листопада, а закривається 26 грудня. Час роботи: з понеділка по четвер і в неділю з 10:00 до 21:30, у п’ятницю і суботу з 10:00 до 22:00. У Святвечір, Різдво та на наступний день після свята ярмарок працює з 11.00 (24 грудня до 19.00, 25 і 26 грудня до 21:30). Запахи шоколаду, пряників, випічки тут перемішуються з ароматом свіжого дерева, з якого ремісники роблять святкові сувеніри. Покупців розважає хор і сурмачі. На кожному кроці продаються пунш і глінтвейн, чудово зігрівають взимку. Потрібно тільки пам’ятати, що гарячі алкогольні напої розливають виключно в керамічні кухлі, за які покупців просять залишити заставу 3-4 євро. Кухоль можна повернути або залишити собі в якості сувеніра.

Тут же на Ратушній площі знаходиться найвідоміший каток Відня «Віденська крижана мрія» — вже не просто розвага, а справжня пам’ятка зимового міста. У новому році майданчик відкривається 15 листопада і буде працювати з перервами до 1 березня з 10:00 до 22:00. Паузу «Віденська крижана мрія» бере 31 грудня, а також в період з 7 по 21 січня включно. Вартість прокату ковзанів залежить від дня тижня, часу доби, віку клієнта, кількості учасників і відвідувань. Без знижок квиток для дорослого коштує близько 8 євро на цілий день. Якщо купувати онлайн, можна заощадити 10% вартості.

Віденський бал: світовий статус

Віденські бали занесені ЮНЕСКО в список нематеріальної культурної спадщини, є для туристів такою ж обов’язковою пам’яткою, як собор Святого Стефана.

Бальний сезон у Відні відкривається восени, але основні події відбуваються взимку. У січні-лютому в місті проходить кілька сотень балів, адже крім великих загальносвітових заходів (найближчий — Новорічний бал у палаці Хофбург 31 грудня 2019. Вартість квитка від 70 євро, якщо ви студент і готові обійтися без місця, до 780 євро, куди входить святкова вечеря за персональним столиком) свої власні бали проводять представники самих різних професій: лікарі, юристи, мисливці, кондитери, важкоатлети, навіть піарники… Крім того, взимку проходять традиційні Квітковий бал, бал Йоганна Штрауса, бал Науки та ін Кожне з цих подій можна побачити на власні очі, якщо заздалегідь придбати квиток на сайті заходу. Наприклад, на Квітковий бал, який відкриється у Віденській Ратуші 17 січня 2020 року в 21.00, квитки будуть коштувати від 44 євро (для учнів і студентів) до 120 євро (за місце в ложі). Між іншим, існує у Відні і Український бал. Він проводиться взимку в Palais Ferstel (Strauchgasse 4) . В цьому році благодійний захід спілки української молоді в Австрії відбудеться вже в п’ятий раз. Початок заходу 15 лютого о 20:00, фінал — у 04:00 наступного дня. Вартість квитків 30 -70 євро.

Основною визначною пам’яткою сезону є бал у Віденській державній опері. Він завжди проходить взимку, але дата плаваюча, адже його призначають на четвер, що передує попелястої середовищі (в 2020 році дата випадає на 20 лютого, початок о 20.30). Подія ця настільки значуща, що в Австрії транслюється в прямому ефірі, а ще в кількох десятках країн — у запису. Вартість квитка на один із найбільш статусних заходів Європи становить 441 євро (вхід без місця). Бажаючим присісти — адже бал триває до ранку — окремо потрібно бронювати столик або ложу, що обійдеться в суму від 375 євро (місце за столом) до 19, 5 тисяч євро (подвійна ложа біля сцени). Квитки на Віденський бал потрібно купувати, звичайно, не взимку: вони закінчуються за кілька місяців до події. В якості альтернативи можна відвідати генеральну репетицію Віденського оперного балу, де все буде майже по-справжньому, але вхідний квиток коштує від 50 (стоячі місця) до 100 євро (сидячі місця). В цьому році тренувальний бал відбудеться 19 лютого.

Парк Пратер: Відень на долоні

Громадський парк Prater (Пратер) розтягнувся між Дунаєм і Дунайським каналом на 5 км у південній частині району Leopoldstadt (Леопольдштадт). Він включає дві зони: Grüner Prater (Зелений Пратер), де розташована головна алея парку, Віденська міжнародна ярмарок, іподром, стадіон, велодром, спортивні майданчики, а також Wurstelprater (Вурстельпратер) — парк атракціонів. На повну потужність Prater працює з середини березня до кінця жовтня, але це зовсім не означає, що взимку тут робити нічого: головна визначна пам’ятка Вурстельпратер (і, звичайно, Відня в цілому)— найстаріше в світі колесо огляду, працює цілорічно.

Атракціон був зведений в 1897 році і, незважаючи на появу на території парку другого, більш сучасного колеса, є найбільш відвідуваною пам’яткою парку. Кабінки, схожі на ретро-трамваї, піднімають відвідувачів на висоту близько 65 метрів, звідки відкривається прекрасний вид на центральну частину зимового міста. Вхід коштує 12 євро, що помітно дорожче квитків на інші атракціони (до 5 євро). У деяких кабінках обладнані міні-кафе, так що при бажанні можна поєднати огляд Вени з висоти пташиного польоту з вечерею. Але досвідчені туристи радять, зробивши коло на атракціоні (колесо рухається повільно і навіть робить кілька зупинок для кращого огляду, так що не лякайтеся), за їжею відправитися на ярмарок, що працює на території Вурстельпратер. Тут продають каву, глінтвейн, традиційний австрійський фаст-фуд і солодощі, які після прогулянки по зимовому парку стають удвічі смачніше.

«Навколо Світу. Україна»

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