В ООН закликали Київ виплатити репарації постраждалим від конфлікту в Донбасі

Компенсація не буде означати відповідальність уряду за завдані збитки

Голова моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер закликає уряд України виплатити репарації особам, які є жертвами конфлікту на Донбасі.

Про це йшлося у її виступі на Форумі єдності в Маріуполі, передає корреспондет #Букв.

“Цей період (перехідний, — ред.) повинен забезпечити, що ті люди, які постраждали, які є жертвами конфлікту, отримали репарацію, щоб уряд взяв на себе відповідну відповідальність за те, щоб компенсувати або усунути цей збиток. Ми знаємо, що 2-3 тисячі людей були вбиті, більше 7 тисяч — поранено, більше 50 тисяч будинків були зруйновані. Це величезна кількість жертв конфлікту. Але поки немає репарації, компенсації, немає такої програми, яка б покрила всіх цих людей“, — зазначила вона.

У той же час голова моніторингової місії ООН підкреслила, що виплата компенсації не буде означати, що уряд України бере на себе відповідальність за завдану шкоду.

Крім цього, Богнер висловила думку, що одним з важливих аспектів діяльності українського уряду має бути кримінальне правосуддя. Зокрема, вона закликала розслідувати події, пов’язані з протестами на Майдані, а також зіткнення 2 травня 2014 року в Одесі.

“Ми повинні бачити ефективне розслідування і переслідування”, — вважає Богнер.

Що стосується амністії, голова моніторингової місії підкреслила, що “повинні бути проведені консультації, це необхідно зробити так, щоб це було корисно для України”.

Практьически дослівно переписавши ці матеріали хтось Чередниченко посоромився дати посилання на джерело і оюъявил себе авторм статті.

Мене здивувала позиція редакції МП-НЛ, яка вимагає вказувати джерела матеріалів, але в даному випадку пройшла повз порушення.

А автор копипасты звинуватив мене в тому, що я йому “гажу по-дрібному”:

Анатолій Чередниченко

відповідає Павло Кам’янський на коментар сьогодні в 11:26 #

Давно пора! Почав паскудити , по дрібницях.

Таке розуміння правди у цього автора.

Але я пообіцяв написати про його подвиг сам.

І виконую обіцянку!

pawel pegow

коментує матеріал сьогодні в 11:27 #

Видалили мій коментар?

Так я напишу про це у п’ятьох спільнотах:)))

Нехай автору плагіату стане соромно.

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