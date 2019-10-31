Разработан необычный способ ранней диагностики рака

Ученые придумали способ, как диагностировать рак на ранней стадии без инвазивной биопсии. Под кожу пациента помещается синтетический каркас, улавливающий раковые клетки, которые затем можно детально изучить.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research, сообщает .

При подозрении на злокачественную опухоль пациенту, для установки точного диагноза, делают биопсию пораженного органа — проникают внутрь и берут образец тканей. Эта инвазивная процедура в ряде случаев, например, биопсия легких, является сложной и опасной для человека.

Ученые из Мичиганского университета (США) предлагают вместо биопсии поместить под кожу небольшой синтетический каркас из биоматериала. Обрастая тканями, этот каркас превращаются в метастатическую нишу, которая захватывает циркулирующие агрессивные раковые клетки.

Ученые протестировали новый способ на мышах и показали, что синтетические каркасы успешно работают с несколькими типами рака у мышей, включая рак поджелудочной железы. После извлечения каркасов они провели анализ 635 генов присутствующих в захваченных раковых клетках.

Из этих генов были выбраны десять, по которым с высокой долей вероятности можно определить: есть ли у мыши рак, который уже начал распространяться; у нее рак в начальной стадии, который еще не дал метастаз; или мышь здорова.

Выяснилось, что с помощью имплантированных каркасов можно обнаружить признаки онкологического заболевания даже до того, как раковые клетки начнут распространяться по организму, так как каркасы улавливают и иммунные клетки, образующиеся в ответ на первые проявления рака.

«Когда мы начинали эту работу, идея заключалась в том, что мы будем делать биопсию каркаса и искать опухолевые клетки, — приводит слова ведущего автора исследования Лонни Ши (Lonnie Shea) пресс-служба Мичиганского университета. — Но мы поняли, что, анализируя иммунные клетки, которые собираются первыми, мы можем обнаружить рак до его распространения».

В лечении злокачественных образований раннее выявление — ключевой фактор успеха при лечении. Помимо диагностики, новый способ позволит врачам отслеживать прогрессирование заболевания и реакцию на терапию.

Способность приманки привлекать иммунные и раковые клетки также может способствовать самому лечению. Эти устройства продемонстрировали способность замедлять рост метастатических опухолей рака молочной железы у мышей. Так как часть раковых клеток собирается в ловушках, меньшее их количество участвует в образовании опухоли.

Ученые намерены оснастить каркасы датчиками, чтобы получать информацию в режиме реального времени с помощью технологии Bluetooth без извлечения устройства.

«В настоящий момент ранние признаки метастаз сложно обнаружить, — говорит соавтор исследования Жаклин Джерусс (Jacqueline S Jeruss). — Как только у пациента появляются симптомы, делают сканирование, но на этой стадии у него уже может быть много раковых клеток. Тогда и нужны более совершенные методы выявления метастаз. В этом случае адресное лечение может значительно замедлить развитие болезни».

: hvylya.net