«Нацкорпус» і «Азов» склали зброю в Золотому в доступному місці

Активісти партії «Національний корпус» і ветерани полку «Азов», які знаходяться в Золотому, склали зброю в одне місце, куди мають доступ.

«Ми його культурно склали в одне місце, куди у нас є доступ.

Ми не хочемо відчувати нерви місцевого керівництва, нехай, поки що, буде так», — сказав керівник київського осередку «Нацкорпуса» Сергій Тамарін в ефірі телеканалу «НАШ».

Він додав, що його соратники не збираються покидати будинок на околиці Золотого, який після завершення розведення військ стане «останнім блок-постом, де знаходяться люди, які хочуть і можуть захищати землю і жителів».

Також представник «Нацкорпуса» анонсував створення мобільних груп, які будуть їздити до місця розведення військ і робити «об’єктивне оцінювання, як там все відбувається».

Він зазначив, що ініціатива називається «Рейд за мир» і до її складу увійдуть ветерани бойових дій та волонтери.