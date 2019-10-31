Опубліковано фото, як Зеленський стоїть перед сидячим генсеком НАТО

В ході зустрічі в Києві вранці 31 жовтня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провели зустріч у Києві.

Перед зустріччю був зроблений ряд протокольних фото, які опубліковані на сайті глави держави.

На одному зі знімків генсек НАТО Йенс Столтенберг сидить за столом у Маріїнському палаці. Судячи з усього, він ставить підпис у книзі Почесних гостей, яка лежить перед ним. В руках Столтенберг тримає ручку. Поруч зі столом стоїть Володимир Зеленський. Генсек НАТО дивиться на нього і щось говорить. Зеленський дивиться на співрозмовника і посміхається.