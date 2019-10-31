Депутата Вишгородської міськради дозволили перебудувати в Києві будівлі Дарницької автошколи під 20-поверховий торговий центр

Київська міськдержадміністрація (КМДА) дозволила реконструювати під торговий комплекс з готелем нежитлові будівлі по вулиці Канальна, 2, де раніше розміщувалася автошкола з автодром.

Відповідні Містобудівні умови та обмеження (ГУО) були видані ТОВ “Промэкостайл”, що належить депутату Вишгородської міськради Михайлу Подвысоцкому (на фото праворуч). Майже 3 га землі, на яких знаходяться будівлі, ця компанія отримала в оренду на 15 років в 2017 році. Примітно, що Київрада прийняла рішення про передачу цієї ділянки “Промэкостайлу” у день затвердження скандального Детального плану території (ДПТ) в районі Дніпровської набережної, вул. Здолбунівської та проспекту Петра Григоренка.

Як стало відомо KV, Департамент містобудування та архітектури КМДА своїм наказом від 10 вересня 2019 року № 1098 видав ТОВ “Промэкостайл” ГУО на проектування реконструкції нежитлових будівель під торговий комплекс з готелем по вул. Канальна, 2 у Дарницькому районі Києва. Наказ був оприлюднений в реєстрі ГУО на сайті департаменту лише 23 жовтня поточного року.

Згідно з документом, планується реконструкція будівель (загальна площа 1,1 тис. кв. м.), в яких раніше розміщувалася Дарницька автошкола (ДТСААФ), ці будинки були передані у власність ТОВ “Промэкостайл” в грудні 2016 року.

У ГУО сказано, що гранично допустима висота проектованих будівель повинна обмежуватися 20-ма поверхами. При розрахунку забудови проектувальнику необхідно врахувати розміщення паркувальних майданчиків у межах земельної ділянки, об’єкт необхідно розмістити поза межами червоних ліній навколишніх вулиць і поза межами охоронних зон інженерних комунікацій. Частина ділянки, яка потрапляє в межі червоних ліній, необхідно використовувати для благоустрою території без права капітальної забудови.

У документі наголошується, що цільове призначення ділянки площею 2,91 га, де розташовані будівлі під реконструкцію (кадастровий номер– 8000000000:90:106:0002) – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та оборони. Функціональне призначення земельної ділянки – частково територія громадських споруд, частково – територія вулиць і доріг відповідно до ДПТ в районі Дніпровської набережної, вул. Здолбунівській, просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі (затверджений рішенням Київради № 691/2853 від 6 липня 2017 року).

Ділянка, на якій планують побудувати торговий комплекс і готель, був переданий в оренду ТОВ “Промэкостайл” на 15 років для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель рішенням Київради № 668/2830 від 6 липня 2017 року. Цим же документом Київрада припинила право постійного користування землею Дарницької автошколою, що розміщувалася там з 1996 року. У пояснювальній записці до проекту зазначеного рішення Київради зазначалося, що на цій ділянці знаходяться дві нежилі будівлі, навіс, галерея, естакада та огорожі.

Відзначимо, що рішення про передачу ділянки по вул. Канальна, 2 в оренду ТОВ “Промэкостайл” було прийнято Київрадою в той же день, що і рішення про затвердження ДПТ цієї території (6 липня 2017 року).

Зазначений ДПТ охоплює територію 226,97 га, проектна територія ділиться на 6 кварталів, утворених магістралями районного значення та вулицях Канальна, Клеманская, Здолбунівська, Причальна та Сортувальна. Передбачена і комплексна забудова, яка дозволить збільшити чисельність населення на даній території на 35 тис. осіб. Як повідомляла тоді прес-служба Київради, також планується будівництво дев’яти дитячих садів, трьох загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, ще однієї початкової школи та створення лікарні на 330 ліжок зі станцією швидкої допомоги. Також передбачено будівництво бізнес-торгівельних розважальних центрів: один – між вулицею Здолбунівської та Дніпровської набережної, інший – поруч із зупинкою міської електрички вздовж вулиці Канальній.

Цей ДПТ стверджували зі скандалом. Фракція “Об’єднання “Самопоміч” в Київраді категорично виступила проти його прийняття. Зокрема, депутат Київради Сергій Гусовський заявляв, що без затвердженого Генплану Києва до 2025 року, такий документ просто не буде виконуватися.

“Ви проектуєте, а хто будує? Будують ті, хто здійснює житлову забудову. Ви можете напроектировать в 3 або в 50 разів більше дитячих садків, але їх потім ніхто не будує. У нас триває житлова забудова, яка тотально не забезпечена соціальною інфраструктурою. Ви говорите, що там буде швидка допомога. Коли вона там буде?», – обурювався Сергій Гусовський в день затвердження ДПТ.

Раніше повідомляла KV також повідомляла, що проект ДПТ в районі Дніпровської набережної не відповідає чинному Генплану розвитку столиці і може позбавити людей великої кількості робочих місць, т. к. передбачена житлова забудова території промзони.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Промэкостайл” зареєстровано в лютому 2016 року. Основний вид діяльності – оптова торгівля металевими виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і інвентарем. Статутний фонд – 1 тис. гривень, засновники та бенефіціари компанії – Михайло Підвисоцький (50 % акцій, він же – директор компанії), Євген Семенов (25 %), Богдан Яськів (12,5 %) і ТОВ “КП-Інвест” (12,5 %).

Михайло Підвисоцький – депутат Вишгородської міськради (партія «Блок Петра Порошенка “Солідарність»). У його власності понад 10-ти форм, серед яких ТОВ “Саті Нова Союз” (**), ТОВ “Саті-Нова Союз” (***), ТОВ “Концепт Груп Позняки” (****), ТОВ “НК А-95”, ТОВ “Эксион”, ТОВ “Ярос Агро”, ТОВ “ТРЦ Метрополія”, ТОВ “Вигро Груп”, ТОВ “Орбіта-Київ”. У своїй е-декларації за 2018 рік він вказав, що паралельно поєднує роботу у декількох цих підприємствах в якості директора та заступника директора. Ці компанії працюють у різних сферах – аграрної, рекламної, а також будівельної. Приміром, ТОВ “Концепт Груп Позняки” займається будівництвом у Києві РК “Метрополія”, ТОВ “Саті Нова Союз” звело столичні РК Concept Holl і РК Concept Holl-2. У минулому році ТОВ «Саті-Нова Союз» реконструювало під приміщення автомийки та кафе деякі нежитлові будівлі на ділянці по вул. Канальна, 2. Ці роботи виконувались за замовленням ТОВ “Промэкостайл”.

Що стосується нового будівництва в Києві, KV неодноразово писала, що всі ДПТ, затверджені Київрадою в останні три роки, є “сумнівно законними”. Вони не відповідають чинному Генплану і явно затверджуються тільки для того, щоб дати можливість забудовникам “легально” будувати нерухомість на певній території або легалізувати вже розпочате незаконне будівництво. Нагадаємо, що згідно з положеннями Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», ДПТ в межах будь-якого населеного пункту повинні уточнювати положення чинного Генплану, а не міняти ці положення і цільове призначення землі.

При цьому, Департамент містобудування та архітектури КМДА наполегливо виносить на розгляд міськради проекти ДПТ, які спираються на проект Генплану розвитку Києва до 2025 року, тобто – не на діючий документ, і масово змінюють цільове призначення землі в столиці.

Зазначимо, що Департамент містобудування та архітектури КМДА з 1 листопада 2016 року очолює головний архітектор Києва” Олександр Свистунов (на фото зліва).

* ТОВ “Промекостайл” (Код ЄДРПОУ: 40262464)

** ТОВ “Саті Нова Союз” (Код ЄДРПОУ: 37634392)

*** ТОВ «Саті-Нова Союз» (Код ЄДРПОУ: 38949830)

**** ТОВ «Концепт Груп Позняки» (Код ЄДРПОУ: 40192476)