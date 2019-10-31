Повінь – зміна системи

Menu
Close

Депутата Вишгородської міськради дозволили перебудувати в Києві будівлі Дарницької автошколи під 20-поверховий торговий центр

31.10.2019

Київська міськдержадміністрація (КМДА) дозволила реконструювати під торговий комплекс з готелем нежитлові будівлі по вулиці Канальна, 2, де раніше розміщувалася автошкола з автодром.

Відповідні Містобудівні умови та обмеження (ГУО) були видані ТОВ “Промэкостайл”, що належить депутату Вишгородської міськради Михайлу Подвысоцкому (на фото праворуч). Майже 3 га землі, на яких знаходяться будівлі, ця компанія отримала в оренду на 15 років в 2017 році. Примітно, що Київрада прийняла рішення про передачу цієї ділянки “Промэкостайлу” у день затвердження скандального Детального плану території (ДПТ) в районі Дніпровської набережної, вул. Здолбунівської та проспекту Петра Григоренка.

Як стало відомо KV, Департамент містобудування та архітектури КМДА своїм наказом від 10 вересня 2019 року № 1098 видав ТОВ “Промэкостайл” ГУО на проектування реконструкції нежитлових будівель під торговий комплекс з готелем по вул. Канальна, 2 у Дарницькому районі Києва. Наказ був оприлюднений в реєстрі ГУО на сайті департаменту лише 23 жовтня поточного року.

Згідно з документом, планується реконструкція будівель (загальна площа 1,1 тис. кв. м.), в яких раніше розміщувалася Дарницька автошкола (ДТСААФ), ці будинки були передані у власність ТОВ “Промэкостайл” в грудні 2016 року.

У ГУО сказано, що гранично допустима висота проектованих будівель повинна обмежуватися 20-ма поверхами. При розрахунку забудови проектувальнику необхідно врахувати розміщення паркувальних майданчиків у межах земельної ділянки, об’єкт необхідно розмістити поза межами червоних ліній навколишніх вулиць і поза межами охоронних зон інженерних комунікацій. Частина ділянки, яка потрапляє в межі червоних ліній, необхідно використовувати для благоустрою території без права капітальної забудови.

У документі наголошується, що цільове призначення ділянки площею 2,91 га, де розташовані будівлі під реконструкцію (кадастровий номер– 8000000000:90:106:0002) – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та оборони. Функціональне призначення земельної ділянки – частково територія громадських споруд, частково – територія вулиць і доріг відповідно до ДПТ в районі Дніпровської набережної, вул. Здолбунівській, просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі (затверджений рішенням Київради № 691/2853 від 6 липня 2017 року).

Читайте також:   Дружина Луценка відповіла, піде її чоловік на парламентські вибори

Ділянка, на якій планують побудувати торговий комплекс і готель, був переданий в оренду ТОВ “Промэкостайл” на 15 років для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель рішенням Київради № 668/2830 від 6 липня 2017 року. Цим же документом Київрада припинила право постійного користування землею Дарницької автошколою, що розміщувалася там з 1996 року. У пояснювальній записці до проекту зазначеного рішення Київради зазначалося, що на цій ділянці знаходяться дві нежилі будівлі, навіс, галерея, естакада та огорожі.

Відзначимо, що рішення про передачу ділянки по вул. Канальна, 2 в оренду ТОВ “Промэкостайл” було прийнято Київрадою в той же день, що і рішення про затвердження ДПТ цієї території (6 липня 2017 року).

Зазначений ДПТ охоплює територію 226,97 га, проектна територія ділиться на 6 кварталів, утворених магістралями районного значення та вулицях Канальна, Клеманская, Здолбунівська, Причальна та Сортувальна. Передбачена і комплексна забудова, яка дозволить збільшити чисельність населення на даній території на 35 тис. осіб. Як повідомляла тоді прес-служба Київради, також планується будівництво дев’яти дитячих садів, трьох загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, ще однієї початкової школи та створення лікарні на 330 ліжок зі станцією швидкої допомоги. Також передбачено будівництво бізнес-торгівельних розважальних центрів: один – між вулицею Здолбунівської та Дніпровської набережної, інший – поруч із зупинкою міської електрички вздовж вулиці Канальній.

Цей ДПТ стверджували зі скандалом. Фракція “Об’єднання “Самопоміч” в Київраді категорично виступила проти його прийняття. Зокрема, депутат Київради Сергій Гусовський заявляв, що без затвердженого Генплану Києва до 2025 року, такий документ просто не буде виконуватися.

“Ви проектуєте, а хто будує? Будують ті, хто здійснює житлову забудову. Ви можете напроектировать в 3 або в 50 разів більше дитячих садків, але їх потім ніхто не будує. У нас триває житлова забудова, яка тотально не забезпечена соціальною інфраструктурою. Ви говорите, що там буде швидка допомога. Коли вона там буде?», – обурювався Сергій Гусовський в день затвердження ДПТ.

Читайте також:   На Оболоні легковий автомобіль заїхав у підземний перехід

Раніше повідомляла KV також повідомляла, що проект ДПТ в районі Дніпровської набережної не відповідає чинному Генплану розвитку столиці і може позбавити людей великої кількості робочих місць, т. к. передбачена житлова забудова території промзони.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Промэкостайл” зареєстровано в лютому 2016 року. Основний вид діяльності – оптова торгівля металевими виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і інвентарем. Статутний фонд – 1 тис. гривень, засновники та бенефіціари компанії – Михайло Підвисоцький (50 % акцій, він же – директор компанії), Євген Семенов (25 %), Богдан Яськів (12,5 %) і ТОВ “КП-Інвест” (12,5 %).

Михайло Підвисоцький – депутат Вишгородської міськради (партія «Блок Петра Порошенка “Солідарність»). У його власності понад 10-ти форм, серед яких ТОВ “Саті Нова Союз” (**), ТОВ “Саті-Нова Союз” (***), ТОВ “Концепт Груп Позняки” (****), ТОВ “НК А-95”, ТОВ “Эксион”, ТОВ “Ярос Агро”, ТОВ “ТРЦ Метрополія”, ТОВ “Вигро Груп”, ТОВ “Орбіта-Київ”. У своїй е-декларації за 2018 рік він вказав, що паралельно поєднує роботу у декількох цих підприємствах в якості директора та заступника директора. Ці компанії працюють у різних сферах – аграрної, рекламної, а також будівельної. Приміром, ТОВ “Концепт Груп Позняки” займається будівництвом у Києві РК “Метрополія”, ТОВ “Саті Нова Союз” звело столичні РК Concept Holl і РК Concept Holl-2. У минулому році ТОВ «Саті-Нова Союз» реконструювало під приміщення автомийки та кафе деякі нежитлові будівлі на ділянці по вул. Канальна, 2. Ці роботи виконувались за замовленням ТОВ “Промэкостайл”.

Що стосується нового будівництва в Києві, KV неодноразово писала, що всі ДПТ, затверджені Київрадою в останні три роки, є “сумнівно законними”. Вони не відповідають чинному Генплану і явно затверджуються тільки для того, щоб дати можливість забудовникам “легально” будувати нерухомість на певній території або легалізувати вже розпочате незаконне будівництво. Нагадаємо, що згідно з положеннями Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», ДПТ в межах будь-якого населеного пункту повинні уточнювати положення чинного Генплану, а не міняти ці положення і цільове призначення землі.

Читайте також:   Михайло Подоляк: "Невже нам так треба залишити все це ще на п'ять років?"

При цьому, Департамент містобудування та архітектури КМДА наполегливо виносить на розгляд міськради проекти ДПТ, які спираються на проект Генплану розвитку Києва до 2025 року, тобто – не на діючий документ, і масово змінюють цільове призначення землі в столиці.

Зазначимо, що Департамент містобудування та архітектури КМДА з 1 листопада 2016 року очолює головний архітектор Києва” Олександр Свистунов (на фото зліва).

* ТОВ “Промекостайл” (Код ЄДРПОУ: 40262464)

** ТОВ “Саті Нова Союз” (Код ЄДРПОУ: 37634392)

*** ТОВ «Саті-Нова Союз» (Код ЄДРПОУ: 38949830)

**** ТОВ «Концепт Груп Позняки» (Код ЄДРПОУ: 40192476)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *