Стодоларовий курс політичного самогубства від Зе-команди — політолог

Судячи з усього, це тільки початок грандіозного і гучного падіння випадкової команди…

Блискучий майстер-клас. За пару годин начисто вбити власну репутацію? Як стати посміховиськом до кінця життя? Як прискорити падіння тих, хто дав тобі — випадковій людині — великий життєвий шанс? Все просто…

Свої оцінки на цей рахунок висловив сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Проводите конкурс на потенційно найбільш потішних ідіотів і берете їх у команду. І даєте їм безумовні права публічно розмовляти і понтиться…

Зараз таких — корисних і даремних — валом. Кожен день хлопці влаштовують свої інфантильні уявлення, змагаючись у способах саме/опускання і саме/дискредитації.

Суспільство, яке ще вчора спала з надіями, вже чудово усвідомлює, що боєздатної команди немає, політичної волі немає, жорсткого характеру немає. І навіть ситуативних антикризових рішень, коли вибачте, треба боляче і з показовими поджопниками відправляти геть особливо упоротых, немає…

Є тільки традиційне броунівський руху різних тщеславий, які поступово і з легкістю відстрілюються опонентами або скуповуються тіньовиками…

… Яременко — голова парламентського «міжнародного комітету» — витончено обнулив власну репутацію всього однієї смс-кою. Людина, який повинен жорстко відстоювати наш цікавий на найважчих зовнішніх ринках (де на нас і так дивляться з великим скепсисом, вважаючи папуасами-коррупцинерами) і збивати словом опонентів, тут тепер коштує рівно нуль.

Безрепутационный суб’єкт. Опущенец. Будь-яке його поява на публіці відтепер буде викликати гомеричний регіт. Вплив реально відсутня.

І? Навіщо його потрібно тримати? І не тільки Яременко…

Тому що наявність подібних самоопущенцев, подальша персональна десакралізація держ/інститутів — це і є остаточна руйнація держави…

… Що в цій історії вражає найбільше? Проста людська неадекватність. З одного боку ти ведеш себе агресивно (зараз так себе ведуть майже всі нові і малохольные), всезнайски, іронічно. Типу — ми інші, розумні, сучасні, технологічні. Але при цьому допускаємо дивовижні дитячі помилки і нічого серйозного не генера…

З іншого боку, ти знаєш як твою команду ненавидять, як шукають будь-який спосіб дискредитувати, як дивляться в очі за кожним кроком. І що ти робиш?

Правильно. Прямо на робочому місці, демонстративно і нерозумно шукаєш собі… «дешевий платний удовлетворитель»). Ключове — на робочому місці, під наглядом десятків об’єктивів.

Питання тільки в одному: чому треба бути таким ідіотом?) Чому треба самому себе так ганебно висікати повією? І навіщо відтепер Яременко взагалі потрібен кому б то не було?

Тому що — повертаючись до початкового — відтепер будь-яке публічне слово цього політ/суб’єкта, будь-яке його публічна поява завжди буде строго на шкоду його ж командою. Мінуси від його існування в політиці набагато перевищують прибуток…

Втім, судячи з усього, це тільки початок грандіозного і гучного падіння випадкової команди…