Пентагон опублікував відео спецоперації з ліквідації ватажка ИГИЛ

Міністерство оборони США оприлюднило уривок з відеозапису спецоперації з ліквідації ватажка терористичної угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

Відео, зроблене з повітря, було опубліковано на офіційній сторінці Центрального командування Армії США.

На записі видно, як якусь будівлю оточили озброєні люди.

Глава Центрального командування Кеннет Маккензі пояснив, що в цьому будинку в провінції Ідліб на північному заході Сирії перебував ватажок ИГИЛ, передає NBC.

«Операція була ретельно спланована і проведена», — завив генерал Маккензі на брифінгу в Пентагоні в середу, 30 жовтня.

Він уточнив, що військовослужбовці отримали наказ близько 9:00 суботи.

Коли американська авіація, включаючи бойові вертольоти і літаки, а також безпілотні літальні апарати, наблизилася до місця проведення операції, за нею відкрили вогонь з землі невідомі люди.

Американських військових атакували дві окремі групи, причетність яких до ИГИЛ не підтверджена.

По них було завдано удару з повітря.

«Те, що ви бачите на відео, є фактично відповіддю», — пояснив генерал.