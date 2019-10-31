У Полтаві обікрали помешкання прокурора

У Полтаві невідомі обікрали помешкання прокурора та викрали травматичний пістолет. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася за відсутності прокурора. Невідомий пробрався до квартири шляхом підбору ключа. Крадій зміг відкрити сейф, з якого забрав травматичний пістолет та золоті прикраси. Після цього зловмисник зник з місця події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 КК України (крадіжка).

Як повідомляв УНН, у столиці на парковці біля ринку невідомий обікрав суддю апеляційного суду.