Медики назвали овощ, тормозящий старение мозга

Всем давно известно, что употребление в своем ежедневном рационе фруктов и овощей способствуют заметному улучшению качества здоровья и самочувствии.

Акценты ранее уже рассказывали, что ученые из США заявили о диете, которая способна понизить шанс заболевания раком легких даже у курильщиков. Но в этой статье поговорим о недавних исследованиях, в результате которых ученые пришли к выводу, что употребление свеклы особенно полезно для человеческого мозга, в силу своей способности сохранять его молодым и в активной форме. Такой вывод сделали американские ученые из университета Уейк Форест.

Как сообщают эксперты, свекла обеспечивает человеческий организм большим количеством жизненно важными, питательными элементами. Особенность свеклы заключается в том, что в отличии от других овощей, после процесса приготовления она сохраняет все полезные витамины и свойства. Соответственно, ученые пришли к выводу, что свекла также способно замедлять процесс старения головного мозга человека. Чтобы улучшить пластичность мозга, достаточно одной порции свекольного сока в комбинации с физическими упражнениями- подчеркивают медики.

Основным элементом, который положительно влияет на мозг в свекле является нитрат. Попадая в человеческий организм, он превращается в соединение, которое в свою очередь способствует созданию оксида азота в крови. Соответственно он расширяет кровеносные сосуды и снижает их давление, что в свою очередь обеспечивает правильным количеством кислорода, который попадает в мышцы и клетки мозга. В ходе эксперимента участвовали добровольцы-мужчины 65-летнего возраста, которые употребляли стакан сока свеклы перед тренировками. Уже через полтора месяца участники эксперимента показали серьезные изменения в спортивных показателях. Подытожили ученые выводом, что стакан сока свеклы является источником молодости для нашего мозга, которая достигает своего максимального эффекта в комбинации со спортом.

: akcenty.com.ua