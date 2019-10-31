Синоптик розповіла, яким буде перший день листопада

Завтра буде прохолодна, але суха погода. Над Україною антициклон Ольденбургія (Oldenburgia).

Вдень очікується +3+8 градусів, а вночі -2-8 градусів, передає синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У Києві, без опадів. Температура до +6 градусів тепла.

“Субота вже стане трохи теплішою, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +8+14 градусів. Проте в неділю з`являться дощі та посилиться серйозно вітер. Температура сягатим до +8, а в неділю – дощ, вітер та +12 градусів.На наступному тижні може розігнатися навіть до +16 градусів!”

: gazeta.ua

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