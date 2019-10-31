Ольга Фреймут удивила поклонников кардинальными изменениями во внешности

Как стало известно, что Ольга Фреймут поразила своих поклонников кардинальной сменой имиджа

Так, Ольга Фреймут всем полюбилась за строгий образ блондинки, который она воплощала на экранах. При этом все восхищались ее красотой и изысканностью. Однако даже такая консервативная особо не прочь экспериментов. Так, на фан-аккаунте Фреймут появились ее кадры с неожиданным цветом волос. В фотосессии звезда предстала брюнеткой.

«Выберите лучший образ. Интересно, какой нравится вам больше», – написала Ольга Фреймут.

При этом пользователи просто засыпали артистку хвалебными комментариями. Многие отметили, что она просто прекрасно выглядит для своего возраста. Также новый цвет ей невероятно идет и подчеркивает ее изысканность.

Стоит отдельно уделить внимание тому, что фотосессия получилась очень смелой.

«Вы всегда красивая, потому что вы – настоящая личность. Вы дополняете эти образы, а не они вас», «Круто, две! Очень необычно. Вы бы вышли из зоны комфорта, мне нравится», «Во всех случаях фигня или что попало. Ничего личного, наоборот, вы прекрасно-супeровая женщина!», «Я очень люблю вас, но оба образы вам не очень. Второй получше первого немного», «Ой, наконец! Фреймут стала женственной, аж повеселела. А то напоминала злую учительницу!!!» – комментируют пользователи.

Действительно, многие убеждают, что темный цвет волос может несколько состарить человека. Но как видно по фото это не произошло с Фреймут. Ей действительно идут такие перемены. Также стоит отметить, что она сильно похудела. Многих поклонников это несколько напугало, но при этом Ольга Фреймут не потеряла своей женственности.

: hyser.com.ua