Богдан влаштував «дикий» рознос Разумкову через голосування за Дубневича

Скандал стався між головою Офісу президента Андрієм Богданом і спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Темний Лицар.

Інсайдер повідомляє, що в чаті, де переписується керівництво фракції, почався скандал між Богданом і Разумковим.

Глава ОПУ звинувачує спікера ВРУ в тому, що не було організовано голосування щодо нардепа Ярослава Дубневича.

Зазначимо, що за його арешт не знайшлося 226 голосів серед фракції «Слуга народу». І без фракції Вакарчука це голосування було б провалено.

«Разумков огризається, мовляв, будь коректніше, я народний депутат, а не твій підлеглий», — написав джерело.

Нагадаємо, у четвер депутати підтримали притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від депутатської групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича.