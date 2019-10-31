Павло Казарін: Кремлівський райдер. Що Київ буде робити в разі провалу?

Що будуть робити в Києві, коли виявиться, що політика кота Леопольда не працює? Що Москва не йде на поступки? Що вона сприймає переговори лише як обговорення умов здачі?

Відхід українських військ — це лише проміжний етап. Далі повинна бути узаконена «народна міліція» на Донбасі. Окреме судочинство. Початися прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом. І, в кінцевому рахунку, після всього цього Україна матиме символічний, а не реальний суверенітет над Донбасом. Більшого від мінських угод Україна не отримає.

Ви прочитали короткий переказ інтерв’ю Олексія Чеснакова, соратника Владислава Суркова. Того самого Суркова, який займається в Кремлі українським напрямком. Про це пише автор на сайті «Крим. Реалії».

Гранично лаконічне. Досить скупий. Без емоцій. Лише перерахування російського райдера. Список вимог до України. Після виконання яких Київ все одно отримає «символічний, а не реальний суверенітет». Тому що контроль над кордоном Москва має намір передавати лише своїм маріонеткам, але ніяк не Україні.

Інтерв’ю російських спікерів — це те, що потрібно читати, щоб не впадати в ілюзії. Вони куди реалістичніше, ніж будь-які заяви українських спікерів. Включаючи нещодавню заяву Володимира Зеленського про три етапи припинення війни: припинення вогню, примирення людей, реальна реінтеграція. Одна проблема: в його описі реальності немає Росії.

Президент України розмірковує так, ніби мова йде про громадянському протистоянні. В якому Росія виконує лише роль модератора і парламентера. Але всі ці слова втрачають всякий сенс саме тому, що Україна — жертва вторгнення, а не регіонального сепаратизму.

Давайте припустимо, що українське керівництво насправді все розуміє. І що всі ці кроки -спроба виставити Росію агресором. Довести Заходу, що Москва не йде на компроміси і не зацікавлена у врегулюванні. І в рамках цієї переговорної спроби повернути додому максимально можливе число полонених і політв’язнів.

Але чому в Києві впевнені, що в Кремлі не прорахували таку можливість? І чому Банкова переконана, що в разі невдачі їй вдасться повернутися до колишнього статус-кво? Тому самому, коли холодна війна вздовж лінії фронту була платою за право України на майбутнє.

І що будуть робити в Києві, коли виявиться, що політика кота Леопольда не працює? Що Москва не йде на поступки? Що вона сприймає переговори лише як обговорення умов здачі?

Як Київ буде виходити з переговорів? При цьому зберігаючи себе в Мінському процесі? Тому самому, до якого прив’язані санкції Заходу проти російської економіки? Ті самі санкції, які західні країни давно б хотіли обнулити?

Чому Банкова переконана, що їй вдасться проскочити у вушко голки? Чиї гарантії у неї є? Хто обіцяв їй в Європі, що «спроба — не тортури», і що опція «гірше не буде» за нею зберігається?

І що буде робити Київ з Донбасом у разі провалу переговорів? Оточить стіною? Але це ніяк не посилить українську стійкість. Просто тому, що Донбас — це інструмент дестабілізації України. Москва просто буде експортувати Донбас в інші області країни.

В цьому і полягає головна проблема. Заяви російських спікерів максимально прагматичними. Вони не залишають ніякого простору для ілюзій. А заяви українських спікерів не мають нічого спільного з реальністю. І з боку нагадують лише спроби карткового блефу з метою ввести супротивника в оману.

Але чому хтось думає, що це має спрацювати? І чому хтось упевнений, що Києву вдасться встати з-за карточного стола без втрат?

Павло Казарін