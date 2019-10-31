Скандал з уболівальниками “Динамо” докотився до УЄФА

Керівництво сербської футбольної команди “Цверна Звезда” звернулося до УЄФА зі скаргою на уболівальників київського “Динамо”, передає прес-служби ФК в Twitter.

Причиною для звернення стало ксенофобське гасло “Ubij Srbina” (в перекладі — “Убити серба”), який, як нагадали серби, вигукували вболівальники столичного “Динамо” і хорватські фани під час матчу “Динамо” з данським “Копенгагеном”.

“Якби це зробили ми або росіяни, завжди б грали при порожніх трибунах. УЄФА, хіба це не подвійні стандарти?”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після матчу “Динамо” (Київ) — “Копенгаген” (Данія) в сербських ЗМІ спалахнув скандал. Ряд видань опублікували матеріали, в яких описували заклики столичних і загребських фанатів до “розправи” над сербами.

Зокрема, авторитетне сербське видання опублікувало статтю під заголовком: “Скандал в Лізі Європи! Тисячі українців з хорватами кричали “Убий серба”.

Згодом, посольство України в Сербії звернулося до СБУ та інших правоохоронних органів з вимогою відреагувати на ситуацію.

Окремо посольство обурилося тим, що відео з закликами фанатів “Убий серба”, було опубліковано на Facebook-сторінці уболівальників ФК “Динамо” (Київ).

У Ультрас Динамо відреагували на цей міжнародний скандал і пояснили, що скандування “про сербів” присвячували тим представникам сербського народу, які воюють в складі терористичних угруповань “ДНР” і “ЛНР”.