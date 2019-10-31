Путін не виключив посилення покарання для медиків за помилки при призначенні інвалідності

Президент РФ Володимир Путін не виключив посилення покарання для медиків, допускають помилки при призначенні інвалідності. Про це Путін заявив на зустрічі з представниками громадськості Калінінградській області, передає ТАСС.

За словами Путіна, посилення покарання можливе навіть при наявності існуючих заходів впливу. Він запропонував главі Моз Вероніки Скворцової та віце-прем’єру Тетяні Голікової «подумати на цей рахунок» і, якщо покарання дійсно потрібно посилити, подати пропозиції. «Я не буду заперечувати», — підкреслив Путін.

Також Путін зазначив недостатність обсягу запланованого на найближчі роки фінансування первинної ланки медицини в профільному нацпроект «Здоров’я». Він вказав, що «пристойні гроші» — до 2024 року буде виділено 1 трлн 300 млрд рублів. Але на «первинку», продовжив Путін, виділено тільки 237 млрд рублів і цього явно мало.