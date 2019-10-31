У жителя Уралу колектори через суд забрали половину пенсії за давно погашений кредит

У жителя свердловської Тавды за рішенням суду утримують 50% пенсії в рахунок погашення кредиту, який був виплачений шість років тому. Борг у банку викупили колектори.

Як розповіла URA.RU Любов Попова, в 2013 році вони з чоловіком скористалися кредитною карткою банку «Зв’язковий». Борг пенсіонери погасили в тому ж році, квитанції переказів на руках. Однак у вересні її чоловік отримав лише 50% пенсії. «Виявилося, що банку давно немає, а його документи роздобули колектори з Воронежа. Вони подали на нас до суду, що ми боржники, і суддя прийняв рішення про стягнення», — розповіла Попова. Рішення про стягнення боргу світовий суддя ухвалив у травні заочно. Пенсіонер не отримував ніякого повідомлення про суді. В судовому дільниці мирового суду № 3 Тавды повідомили, що з Воронежа надійшли документи, у судді не було підстав сумніватися в їх достовірності. Зараз рішення не скасувати — терміни вийшли. Пенсіонерам порадили знайти хорошого адвоката і звернутися з касацією у вищестоящий суд.

В суд на пенсіонерів подало «СФО Інвесткредит Фінанс». В інтернеті багато аналогічних історій — ця організація вимагає з росіян вже виплачені кредити банку «Зв’язковий».