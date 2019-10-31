Ахметов, Пінчук, Фірташ, Порошенко: складено топ-100 найбагатших українців

Журнал НВ ” спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital представили рейтинг-2019 найбагатших українців.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Як і в минулому році, трійку лідерів склали Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський.

Сумарна сума «Золотої сотні України» склала $34,8 млрд, що на $2,7 млрд менше, в порівнянні з минулим роком. Крім того, $30,6 млрд з цієї суми припадає на перші 50 рядків.

Незмінним лідером ТОР-100 залишається Рінат Ахметов. Йому належить більш ніж четверта частина загального стану ста найбагатших українців. Для порівняння, капітал Ахметова майже в 190 разів перевищує каптал бізнесмена Олександра Табалова, що займав соте місце.

Перша шістка учасників рейтингу — це мільярдери. Якщо об’єднати їх стан, то вийде $17,8 млрд, що на $1 млрд більше, ніж інших разом узятих 94 мультимільйонерів рейтингу.

Топ-5 найбагатших українців, які загалом володіють $16,6 млрд, втратили за 2019 рік $3,8 млрд. Більше всіх втратив в цьому році Рінат Ахметов. За 2019 рік його капітал зменшився на $2,6 млрд. Збільшив свій статок більше всіх Дмитро Фірташ — на $300 млн.

Перші місця в рейтингу зайняли ті ж бізнесмени, що і в 2018 році. Єдина відмінність – олігарх Коломойський перегнав Боголюбова (в 2018 році капітал обох оцінювався в $1,6 млрд).

Друга частина першої десятки також змінилася. З неї виключили власника МХП Юрія Косюка (в цьому году11-е місце) і співвласника групи “Приват” Олексія Мартинова (в цьому году12-е місце).

Колишній президент України Петро Порошенко зайняв шосте місце. Костянтин Жеваго, мажоритарний акціонер Ferrexpo, у рейтингу-2019 опустився на 9-е місце, віддавши 7-е співвласникам «Епіцентр-К» Галини і Олександра Герегам.

Перша десятки рейтингу:

Ціна активів сотні найбагатших українців рівнозначна 23% ВВП України. Однак дана пропорція нижче, ніж у 2018 році — 28%, і значно менше від показника 2013 року — 40%.

Повний список ТОП-100 найбагатших українців: