Свобода для мародерів: Як грабували і продовжують розкопувати Сімферопольський рів

Дуже може бути, що, коли ви будете це читати, на свободу по умовно-достроковому звільненню вийде один 70-річний чоловік. До літнім і обтяженим віковими недугами людям російська пенітенціарна система зазвичай виявляє поблажливість. Ось тільки називати його людиною важко. Кримчанин Георгій Поліщук двічі, з інтервалом у кілька років, був засуджений за одне і те ж злочин. За розкопки колишнього протитанкового рову на околиці Сімферополя, під час війни став могилою для не менш ніж 15 тисяч убитих нацистами євреїв, кримчаків, ромів, душевнохворих пацієнтів місцевої лікарні, радянських військовополонених.

Разом із сином Русланом, зараз теж вдруге відбувають покарання за мародерство, Поліщук шукав там золото. Цей «сімейний дует» вважав Сімферопольський рів своїм особистим золотим прииском. Як і їхні «колеги» в минулому. І, на жаль, у цьому…

Страшне місце

Це поле на 10-му кілометрі шосе Сімферополь-Феодосія, бувало, виглядало по-різному. У серпні-вересні 1941-го тут було повно людей, що трудилися з ранку до ночі – споруджували одну з оборонних ліній Сімферополя. Протитанковий рів не згодився, німецькі війська просто обійшли цю ділянку.

А 9 грудня того ж року вздовж рову вишикувалося оточення з місцевих поліцаїв, які забезпечували охорону місця проведення «акції». З цього «коридору» гнали людей, підвозяться в закритих машинах. Розстріли проводила айнзацгруппа «Д».

Всі розповіді кримчан про “стрибунів” з машин і дивом врятувалися, почуті від когось колись- легенди. Ніхто не міг утекти, у всіх була одна дорога – до краю рову. До розбивки на десятки і наказу взяти в руки лопати – присипати землею вже розстріляних, до черги в спину.

Три людини вижили, вибравшись вночі з-під трупів – Раїса Гурджи (Патик), Павлик Палатник, Михайло Зенгинзе. Ще двоє побували у рову і дивом вціліли. Тринадцятирічна Майя Лакшина примудрилася у місця масової страти забитися в кабіну водія. І німецький солдат… накрив її плащем, а повернувшись в місто, випустив. Бухгалтер аптекоуправління Ілля Сирота бачив, як стояли біля краю рову дві його сестри, як їх убили. Йому самому німецький офіцер наказав збирати і пов’язувати верхній одяг і взуття, вантажити на машину. Між вузлами Сирота і сховався, і на цій же машині дістався до міста.

Через три місяці, в березні 1942-го, до рову привезли трупи забитих у душогубках хворих пацієнтів сімферопольської психіатричної лікарні.

Потепліло – рів спучився, «поплив». До нього доставили близько 300 полонених червонофлотців і червоноармійців – вони засипали рів вапном і землею. Потім їх тут же, у близького до дороги кінця рову, і розстріляли.

На фотографії 1944 року, знятої, судячи по одягу зображених на ній людей, не раніше другої половини квітня та не пізніше жовтня-листопада, рів схожий на жолоб, перечеркнувшие полі. Він осів, оголивши черепа і кістки. Люди, які прийшли сюди в божевільної і нездійсненною надії впізнати кого-небудь з близьких, збирали останки і заново ховали.

До початку 1980-х вже далеко не кожен міг сказати, що це за поле, на краю якого стоїть маленький скромний пам’ятник.

І з цього часу починається ера мародерів.

Про те, що на полі з’являються люди з лопатами, мешканці найближчого до рову села Трудове повідомляли. Але влада мовчала. Чомусь потягнуло до рову нелюдів з кирками і лопатами? Нацисти влаштували «акцію» всього через місяць з невеликим після того, як зайняли Сімферополь. Жодних гетто, реєстрація євреїв і кримчаків, потім – накази про явці на збірні пункти. І люди збиралися в дорогу, адже ходили самі химерні чутки – відвозять в сільськогосподарські райони України, просто виселяють з Криму… Тому і брали з собою цінності, які берегли на чорний день, ховали їх на тілі, зашивали в підкладки одягу. Вузли та валізи відбирали ще на збірних пунктах, а в рову примушували знімати тільки верхній одяг і взуття. Ретельно не обшукували – потрібно завершити «акцію» у заплановані терміни.

Мародери вважали, що їхні труди себе окупають, хоча ланцюжка і золоті зуби в скупку здавали нелегально, за низькою ціною.

Нелюди з лопатами

Вперше затримали гробокопачів в 1984 році. Автор цих рядків спілкувалася зі слідчим, який починав розслідувати перше «мародерское справа». Григорій Іванович Лохтенко тоді працював у міському слідчому управлінні Сімферополя. «На місце події виїжджав я, – згадував він. – Що я там побачив… А до того часу начебто чимало побачив, доводилося з петлі діставати самогубців, і справи про вбивства розслідував. Знаєте, у мене сльози капали – свіжоскопана земля, і дитячі ніжки ще не зітліла взутті. Іграшки валялися, адже людям обіцяли, що їх кудись повезуть, вони і брали речі з собою. Грабіжники знімали шар землі і рилися в шарі кісток, у них навіть решето було – землю просіяти, боялися якесь золото упустити, навіть золоті коронки збирали. У мене до цих пір в очах стоїть викинутий на поверхню людський череп з выломанной щелепою. І ще добре зберігалися волосся: лежить інший череп, а поруч – відірваний з нього скальп з довгим волоссям».

Справа, втім, у Лохтенко забрали в прокуратуру. Судовий процес пройшов у 1985-м. Дуже тихо і буденно, без розголосу. Перша група мародерів, сім осіб. Троє севастопольців – хронічно «тимчасово не працюючий» Нюхалов, Кирилов з судимістю за плечима, кранівник «Облміжколгоспбуду» Кремінський. Москвич Лимаренко – лікар, співробітник московського НДІ – приїхав у відпустку в Бахчисарай і вирішив провести час з користю і матеріальною вигодою. Ще троє – сімферопольці Ахмедов, Мелікян, Фезулаев – не працювали, жили, спекулюючи золотом. Скуповували жовтий метал нелегально, продавали підпільним ювелірам, дантистів. Очолив «підприємство по золотовидобутку» в Сімферопольському рові Нюхалов. І після першого процесу, після винесення вироку він залишився на волі. Копати свою «золоту жилу» далі вирушив мало не після виходу із залу суду.

Розголосу «мародерское справа» отримало завдяки крымчакскому письменнику Олександру Ткаченку. Це він розповів про нього знаменитому поету Андрію Вознесенському, надав моторошні знімки з місця розкопок. Саме Вознесенський був вхожий в ті кабінети, де могли переконати кримських можновладців, «не помічають» грабежі величезної братської могили.

«Грянуло» в 1986-м. Представники ЦК Компартії України зібрали нараду бюро Кримського обкому після того, як побували на місці грабіжницьких розкопок. Догани отримали всі причетні, заодно було прийнято рішення вкрити розстрільний рів бетонним саркофагом.

Мародерів – вже нову групу з дев’яти осіб, але на чолі з тим же Нюхаловым – судили тепер показово. Сіли всі, крім скупщицы Меліхової, яка потрапила під амністію… до Дня Перемоги. Міліціонери виявили ще одну групу, теж в основному з севастопольців – сіли і вони.

А ось третій процес за грабіжницькими розкопками, який пройшов у 1987 році, виявився з серії «обпікшись на молоці, на воду дмуть». На лаві підсудних опинився… єврей. Севастополець Дмитро Футерман вже перебував «на олівці» у органів держбезпеки, тому що в своєму рідному Севастополі збирав факти про осквернення єврейських поховань і передавав їх у Єрусалим, у Центр інформації про радянське єврейство. Знайомий шофер запропонував Футерману з’їздити «на розкопки». Той, що працював землекопом в експедиції Херсонеського заповідника, вирішив, що мова йде про древній могильник, на який хтось випадково натрапив. Про те, де він опинився, Футерман почав здогадуватися по дорозі – в машині сиділи ще двоє чоловіків, які згадували минулої вдалу вилазку. Ніч, лихі люди з лопатами. Футерман мовчав і навідріз відмовився виходити з машини. Потім на слідстві шофер до дрібниць буде згадувати кожну поїздку. І про дивака, дрожавшем всю ніч в машині, не промовчить.

Повернувшись додому, Дмитро Футерман знайшов адресу сімферопольського відділу комунгоспу і написав листа про те, чому став свідком. Але свідки були не потрібні – обвинувачений був потрібний для показового процесу. Шансів справдитися не було, і Футермана засудили до двох років позбавлення волі.

А восени 1986-го на 10-му кілометрі шосе Сімферополь-Феодосія відкрили меморіал «Поле пам’яті». Здавалося, що рву, відтепер «одягнений» в товщу бетону і облямованому за меж бетонними стовпчиками у вигляді факелів, відтепер не страшні посягання мисливців за золотом.

Сімейний дует

Це була хороша ідея – висадити уздовж всього майже 800-метрового Сімферопольського рову дерева. Знайшовся і спонсор, який готовий був надати саджанці. Одним своїм кінцем рів підходить до жвавій трасі, там і стоїть пам’ятник. Інший кінець йде через поле до сільського цвинтаря. Зазвичай люди, які приїжджають вшанувати пам’ять убитих, в полі не йдуть, зупиняючись у перших бетонних пірамідок. Але в квітні 2012 року представникам єврейського молодіжного центру «Гілель» як раз для заходу по висадці дерев потрібно було пройти вздовж усього рову. І раптом земля під ногами запружинила.

Під тонким шаром землі виявилася звичайна знята з петель двері стара, прикривала лаз. Прокопано він був на глибину понад трьох метрів. В цій норі, серед останків убитих, «працювали» мародери. Далі – ще один шурф, зовсім свіжий. І ще, і ще розкопки… Грабіжники, судячи з усього, не один місяць працювали у своїх «шахтах», після кожної ночі маскували їх.

Виявляється, перед сучасними перфораторами, що працюють від акумуляторів, бетон безсилий. А перед жадібністю безсиле все те, що робить людину людиною.

Досить швидко, всього через кілька тижнів, кримчан сповістили – грабіжники спіймані. Суд розпочався восени. Виглядав судовий процес незвично. Хоча б тому, що будувався на непрямих доказах і на свідченнях «секретного свідка», ім’я якого не розголошувалося – він виїжджав разом з Георгієм (Жорою) і Романом Полищуками на «розкопки». Ось цитата з його свідчень: «Жора з однієї з ділянок рову… зняв кілька пластів грунту з рослинністю, під ними виявився лаз в глиб поховання. Лаз був вирубаний в 40-сантиметровій товщі бетону, був рівним, прямокутним… зверху накритий дошками. Жора і Руслан вільно в нього спустилися. Перебували вони там досить довго, Жора – близько півтора-двох годин, а Руслан виліз звідти раніше, в руках у нього були старі сережки, кілька золотих червінців, золоті зубні коронки… На дні колодязя я побачив кістки, дитячий череп (маленький за розміром), залишки взуття, в тому числі дитячої».

Але під час слідства не виплило ні одного предмета, котрий має ознаки того, що він багато часу лежав під землею – ні підозрюваних, ні у перекупників антикваріату, з якими ті мали справу. Чомусь слідчі проігнорували знайдені будинки у Поліщука-старшого запису: «Братська могила жертв фаш. тер. грудень 1941-4 лютого 1942. Село Шовковичне Верхореченского з/з, охоронна зона 10х10 м, в межах огорожі», «Джанкой територія АТП», «Роздольненський р-н, с. Березівка, в 2 км на південь від села». Для чого він робив ці записи? Ніякої перевірки з приводу того, чи є на цих похованнях сліди незаконних розкопок, не проводилося.

Самі Поліщуки на суді запевняли, що до розкопок непричетні. Але їх засудили в кінці січня 2013 року: батька – до 4 років, сина – до 3 років позбавлення волі. Судовий процес залишив відчуття недомовленості – насилу вірилося, що «золотоносний рів» Поліщуки розробляли без спільників і високого покровителя.

На свободу мародери вийшли умовно-достроково, повернувшись з колонії вже в аннексированный Росією Крим.

У квітні 2015-го активісти студентського культурного центру «Гілель» знову виїхали до Сімферопольського рву, щоб відремонтувати та пофарбувати лавки біля пам’ятника, зробити прибирання. Заодно пройшлися вздовж рову… І знову виявили розкоп. Як розповіла директор центру «Гілель» Діна Лібман, розкоп був свіжим, в ньому проглядали людські останки, фрагменти взуття, одягу. Під’їхала поліція виявила чотири шурфи глибиною до двох метрів.

Порушили кримінальну справу. Винних шукали і… не знайшли.

2017 рік. Живе в Сімферополі така людина – Борис Берлін. Захоплюється історією Криму, багато працює в архіві. Як і багато кримчан, ситуацію з «непійманими» мародерами прийняв близько до серця. Друзям і знайомим Борис відомий як людина надзвичайно наполегливий і послідовний у тому, що потребує з’ясування. Неподалік від уподобаного грабіжниками краю рову стоять дачі. Борис поговорив з господарями будиночків, дав свій телефон, попросив телефонувати в будь-який час, якщо помітять підозрілих людей. І одного разу вночі йому подзвонили. Він тут же повідомив в поліцію, до меморіалу «Поле пам’яті» виїхав наряд. Відбувся такий діалог між правоохоронцями та затриманими:

– Для чого сюди прибули?

– Батько сказав, мовляв, син, якщо тобі нема чого робити – поїхали, можна заробити грошей.

– Яким способом?

– Вибачте, він не уточнив.

На відео, знятому поліцейськими – Руслан Поліщук, раніше судимий за пограбування цієї братської могили. На запитання відповідає спокійно, хоча чудово розуміє – немає ніякого логічного пояснення того, як і навіщо він разом з батьком вночі опинився біля рову. Та ще попередньо замаскувавши неподалік, на поле соняшників, машину, в якій знайшли справжній арсенал землекопів. А на руках у Руслана – будівельні рукавички.

Георгій Поліщук невиразно пояснює щось про пошуки якогось місця, мовляв, знайшов би – а там було б видно. І знову на поверхні рову – свіжі шурфи.

У ту ніч вони ще не встигли приступити до «роботи». І залишили свої мобільні телефони в машині – тому ніхто не зміг їх попередити про те, що до місця розкопок під’їжджають поліцейські.

Через кілька тижнів затриманих мародерів випустили до суду на свободу. У них була можливість звірити покази, домовитися з тими, хто знав про їх промислі. У вересні 2018-го відміряла феміда ним строки реального ув’язнення: півтора року колонії суворого режиму для Поліщука-старшого, два роки і місяць колонії-поселення – для молодшого.

А в червні 2019-го Борис Берлін виявив на місці рову свіжі розкопки. Спільники, яких не видали Поліщуки, або імітатори, погнавшиеся за наживою? Рів знову грабують, знову йдуть шурфи в шари кісток, знову копошаться в останках мародери.

Тим часом, повідомив голова громадської організації «Регіональна національно-культурна автономія євреїв Республіки Крим» Анатолій Гендін, отримано судове повідомлення – Георгій Поліщук подав клопотання про умовно-дострокове звільнення.

«Нам стільки часу і сил коштувало, щоб виявити і довести до суду двох нелюдів, які займалися нічними розкопками на 10-му кілометрі траси Сімферополь-Феодосія, – каже Гендін. – І ось тепер мародера можуть випустити достроково. Георгій Поліщук в 2014 році вже був один раз умовно-достроково звільнений, але правильних висновків не зробив і продовжив розкопки, паплюжачи прах безвинних жертв фашизму».

Адже закон і правда може проявити поблажливість до літньої людини. І він вийде. А ось відмовиться від свого промислу?

…Коли в перший раз на «Поле пам’яті» знайшли грабіжницькі шурфи (пізніше грабіжники сліди зачищали вже ретельніше), упереміш з викинутими з могили останками валялися речі, на багато десятиліть пережили своїх господарів – пряжки від поясів, пластмасові гребінця, гудзики. Чомусь врізалася в пам’ять руда від іржі гуртка, принесений кимось до краю розстрільного рову. Людині так і не довелося більше випити з неї води…

НАТАЛІЯ ДРЬОМОВА