Звільнені заступники генпрокурора судяться з Рябошапкой

Колишній заступник генерального прокурора Юрій Столярчук
подав позов в Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) з-за звільнення його з
посади. Про це повідомили в прес-службі ОАСК.
«В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов
Юрія Столярчука до Генеральної прокуратури України. Позивач просить суд визнати
протиправним та скасувати наказ генерального прокурора (Руслана
Рябошапки, – ред.) від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади
заступника генпрокурора», — йдеться в повідомленні.
Як наголошується, також позивач просить поновити його на
посади. Зараз вирішується судом питання про відкриття провадження у
адміністративній справі.
Раніше аналогічний позов проти ГПУ подав до цього ж суду і
звільнений разом з Столярчуком 25 вересня ще один заступник генпрокурора
Сергій Кізь.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Столярчук, проти якого повинно бути застосовано адміністративне стягнення, вказав у кінці серпня в своїй декларації дохід в 425 340 гривень. Це в 3,5 рази більше, ніж в попередні місяці, і в 13 разів більше, ніж його оклад.
Після чого Національне антикорупційне бюро України
(НАБУ) відкрило
кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної
інформації Столярчуком.