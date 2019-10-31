Звільнені заступники генпрокурора судяться з Рябошапкой

Колишній заступник генерального прокурора Юрій Столярчук

подав позов в Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) з-за звільнення його з

посади. Про це повідомили в прес-службі ОАСК.

«В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов

Юрія Столярчука до Генеральної прокуратури України. Позивач просить суд визнати

протиправним та скасувати наказ генерального прокурора (Руслана

Рябошапки, – ред.) від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади

заступника генпрокурора», — йдеться в повідомленні.

Як наголошується, також позивач просить поновити його на

посади. Зараз вирішується судом питання про відкриття провадження у

адміністративній справі.

Раніше аналогічний позов проти ГПУ подав до цього ж суду і

звільнений разом з Столярчуком 25 вересня ще один заступник генпрокурора

Сергій Кізь.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Столярчук, проти якого повинно бути застосовано адміністративне стягнення, вказав у кінці серпня в своїй декларації дохід в 425 340 гривень. Це в 3,5 рази більше, ніж в попередні місяці, і в 13 разів більше, ніж його оклад.

Після чого Національне антикорупційне бюро України

(НАБУ) відкрило

кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної

інформації Столярчуком.