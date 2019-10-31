У Києві зріс рівень забруднення повітря

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що на початку тижня (22-23 жовтня) у Києві зафіксовано підвищення рівня забруднення повітря.
Відзначається, що з 22 по 28 жовтня 2019 року в повітрі столиці зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 5,2 рази, формальдегіду в 3,2 рази, і діоксину сірки в 3,1 рази за середньодобовим змістом. Накопичення шкідливих домішок в повітрі сприяв антициклональный характер погоди з температурними инверсиями та застою повітря.
«Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводилися щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста з 22 по 28 жовтня 2019 року було проаналізовано 1557 проб повітря. Сильні тумани, особливо в період з 24 по 25 жовтня, сприяли перезволоження повітря і деякого вимивання шкідливих домішок з атмосфери, тобто в даному випадку тумани надали корисну дію – зменшили рівень забруднення повітря в кінці тижня», – додали в обсерваторії.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», тема забруднення повітря стала особливо актуальною в жовтні у зв’язку з погодними умовами, які сприяли накопиченню шкідливих домішок. Зокрема, перевищення норм було виявлено у 5 містах України.
За матеріалами «Фокус»
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