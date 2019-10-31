Археоботаники відновили останній маршрут найдавнішої європейської мумії

Археоботаники з Університету Глазго (Шотландія) провели дослідження, в ході якого вивчили місце, де загинув крижаний чоловік Этци, а також його одяг і саму мумію. Рослини, заморожені разом з Этци приблизно 5300 років тому, багато розповіли про останній подорожі чоловіки. Результати дослідження були опубліковані в Plos One».

Хто такий Этци

Скелет у 1991 році випадково знайшли туристи в горах Тіроля. Спочатку вважалося, що це загиблий альпініст, однак радіовуглецеве датування показало, що тілу вже більше 5 тисяч років.

Скелет виявили разом і одягом і спорядженням, яке включало лук і стріли, набір для розпалювання вогню і мідний сокиру.

Этци було за сорок, коли він помер. Вчені вважають, що чоловік був поранений стрілою в спину і помер, стікаючи кров’ю. На його тілі видно і інші ознаки травм, включаючи обморожений палець ноги і зламані ребра.

Остання подорож Этци

Вчені виявили 75 різних видів моху та печіночників навколо тіла чоловіка, на його одязі та спорядженні, а також у шлунково-кишковому тракті. Самий цікавий зразок болотного моху Sphagnum афінна був знайдений в товстій кишці. З’ясувалося, що цей мох росте в долині Финшгау у Південному Тіролі (Італія). Саме там, на думку вчених, знаходився будинок крижаного людини.

Загалом вчені вважають, що близько 30 відсотків рослин були місцевими видами. Решта 70 Этци приніс на своєму одязі або в шлунку з інших районів.

Дослідження показало, що крижана людина спочатку подорожував на висоті близько 1200 метрів, а потім спустився на 600 метрів над рівнем моря, і пішов на північ, вгору по ущелині. Цей маршрут не здався вченим дивним, так як чоловіка переслідували, і йому потрібно було плутати сліди.

Останньою зупинкою чоловіки, ймовірно, була долина Шнальсталь. Там росте ще один вид моху, який знайшли в шлунку Этци. Після цього перекусу чоловік піднявся на висоту 3210 метрів над рівнем моря, де його й убили.

За матеріалами Newsweek і Ridus

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