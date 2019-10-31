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Археоботаники відновили останній маршрут найдавнішої європейської мумії

31.10.2019

Археоботаники з Університету Глазго (Шотландія) провели дослідження, в ході якого вивчили місце, де загинув крижаний чоловік Этци, а також його одяг і саму мумію. Рослини, заморожені разом з Этци приблизно 5300 років тому, багато розповіли про останній подорожі чоловіки. Результати дослідження були опубліковані в Plos One».

Хто такий Этци

Скелет у 1991 році випадково знайшли туристи в горах Тіроля. Спочатку вважалося, що це загиблий альпініст, однак радіовуглецеве датування показало, що тілу вже більше 5 тисяч років.

Скелет виявили разом і одягом і спорядженням, яке включало лук і стріли, набір для розпалювання вогню і мідний сокиру.

Этци було за сорок, коли він помер. Вчені вважають, що чоловік був поранений стрілою в спину і помер, стікаючи кров’ю. На його тілі видно і інші ознаки травм, включаючи обморожений палець ноги і зламані ребра.

Остання подорож Этци

Вчені виявили 75 різних видів моху та печіночників навколо тіла чоловіка, на його одязі та спорядженні, а також у шлунково-кишковому тракті. Самий цікавий зразок болотного моху Sphagnum афінна був знайдений в товстій кишці. З’ясувалося, що цей мох росте в долині Финшгау у Південному Тіролі (Італія). Саме там, на думку вчених, знаходився будинок крижаного людини.

Фото: Shutterstock

Загалом вчені вважають, що близько 30 відсотків рослин були місцевими видами. Решта 70 Этци приніс на своєму одязі або в шлунку з інших районів.

Дослідження показало, що крижана людина спочатку подорожував на висоті близько 1200 метрів, а потім спустився на 600 метрів над рівнем моря, і пішов на північ, вгору по ущелині. Цей маршрут не здався вченим дивним, так як чоловіка переслідували, і йому потрібно було плутати сліди.

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Останньою зупинкою чоловіки, ймовірно, була долина Шнальсталь. Там росте ще один вид моху, який знайшли в шлунку Этци. Після цього перекусу чоловік піднявся на висоту 3210 метрів над рівнем моря, де його й убили.

За матеріалами Newsweek і Ridus

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