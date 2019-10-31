У Китаї чоловік відрізав вкушений змією палець

Отруйна змія вкусила 60-річного Чжана в вказівний палець. Злякавшись за життя, китаєць тут же відрізав палець ножем.
Лікар Юань Ченда, який розповів про цей інцидент, заявив, що життя Чжана в цілому нічого не загрожувало. Укусившая чоловіка змія була китайським щитомордником (Deinagkistrodon acutus). Її отрута дійсно небезпечний для людини і може викликати параліч дихальної системи, однак у потерпілого було достатньо часу, щоб дістатися до лікаря і отримати протиотруту.
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Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.
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Столиця – Пекін
Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)
Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)
Офіційна мова – китайська
ІЛР – 0,727 (90-я в світі)
ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)
Валюта – юань
Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом
Лікар пояснив, що у багатьох пацієнтів є хибний стереотип, що смерть після укусу змії настає миттєво, хоча в більшості випадків у потерпілих є не менш шести годин, щоб звернутися до лікаря за лікуванням.
«Деякі люди ріжуть пальці, інші накладають джгути на кінцівки. Я навіть бачив, що люди підпалювали частини тіла, щоб протистояти зміїної отрути. У підсумку дорогоцінний час іде», — розповів Ченда, додавши, що відрізаний палець його пацієнта можна було б пришити назад, якщо б Чжан приніс його з собою в лікарню.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», жителям районів, де живуть отруйні змії, потрібно вивчити питання безпеки глибше. Не всі знають, що деякі рефлекси у рептилій можуть зберігатися ще протягом декількох годин після смерті — навіть якщо голова відділена від тіла. У підсумку в 2018 році американця вкусила відрубана голова змії і він мало не погию.
За матеріалами National Geographic
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