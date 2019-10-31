Справа на сотні мільйонів: спливли резонансні деталі обшуків в Києві

З’явилися подробиці обшуків в Києві, які проводяться в офісі екс-співголову фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького.

Стало відомо, що 1 серпня Голосіївський районний суд Києва надав Національної поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх копій.

«Під час досудового розслідування встановлено, що при виконанні робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги на вулиці Богатирській в Києві на суму 325 мільйонів гривень протягом 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, в результаті чого вартість зросла до 1,125 мільярда гривень», — йдеться в матеріалах справи.

За уточненими даними, в 2016 році КМДА оголосила тендер з передбачуваною вартістю договору на проведення будівельних робіт 375,6 мільйона гривень. Торги виграла компанія «Еко-буд-трейд», яка знизила ціну під час торгів до 325,9 мільйона гривень.

Після цього київська влада видала нове розпорядження про коригування проекту, в результаті чого вартість будівництва зросла до 1,125 мільярда гривень.

В ході слідства було з’ясовано, що на зазначеної локації ніякі будівельні чи підготовчі роботи не проводяться.

«Ділянка передбачуваного будівництва навіть не обгороджений відповідними технічними будівельними засобами», — йдеться в постанові суду.

При цьому столичне керівництво обіцяло закінчити будівництво до кінця 2018 року.

Компанія «Еко-буд-трейд» заснована в 2014 році. Її керівником є Сергій Драч, кінцевими бенефіціарами виступають Максим Половко і Євген Расторгуєв. За даними українських ЗМІ, Половко має тісні відносини з компаніями, близькими до заступника голови КМДА Віталія Кличка В’ячеслава Непопа і Михайлу Голиці. Що стосується самого Драча, то він раніше був першим заступником голови Держархбудінспекції, а до цього – головою наглядової ради «Київміськбуду».