Віце-спікер часів Януковича Калетник вже в Україні, — Горбатюк

Сергій Горбатюк, якого звільнили з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, стверджує, що фігурант справи про закони «16 січня», екс-віце-спікер Ігор Калетник вже повернувся в Україну.

Про це він розповів в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ.

Зокрема, як зазначає Горбатюк, це стало можливим після того, як екс-заступник генпрокурора Луценка Сергій Кізь закрив справу проти Калетника.

За його словами, дія постанови Кизя про закриття справи планував скасувати новий генпрокурор Руслан Рябошапка, але поки так і не зробив цього.

«(Калєтнік. — Ред.) вже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконно, його треба скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з Рябошапкой. І до сьогоднішнього дня рішення не прийнято», — сказав Горбатюк.