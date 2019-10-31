У “Слузі народу” розповіли, як можуть покарати Яременка через секс-скандал

“Слуга народу” планує розглянути питання щодо санкцій стосовно нардепа Богдана Яременка, який напередодні опинився в епіцентрі секс-скандалу в парламенті, вже цього тижня на засіданні фракції. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам у кулуарах парламенту

“Я як голова фракції повинен винести це питання на фракцію, я це зроблю… Думаю (розв’язання цього питання – ред.) буде на цьому тижні, оскільки наступний тиждень — це вже робота в округах”, – зазначив Арахамія.

За його словами, сьогодні це питання на засіданні фракції не обговорювали, оскільки були більш важливі питання.

При цьому, він додав, що наразі бачить три шляхи розв’язання цього питання.

“Пан Яременко іде з посади голови комітету, пан Яременко іде з фракції або пан Яременко добровільно складає мандат”, – наголосив Арахамія.

Він також додав, що варіант, що всі будуть вдавати вигляд, що нічого не відбулося, неможливий.

Сам голова фракції, за його словами, підтримав би перший варіант – щодо залишення посади голови комітету.

При цьому, нардеп намагався пожартувати про секс-скандалу свого колеги по фракції.

“Я як батько шістьох дітей не можу це коментувати… Я думаю, що в цьому питанні винен турборежим”, – заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилися фото листування нардепа, де він нібито спілкувався в онлайн-мережі знайомств про інтим за гроші. На це Яременко на своїй сторінці у Facebook заявив, що під час засідання Верховної Ради влаштував “провокацію” та дозволив журналістам сфотографувати своє сфабриковане “листування”.