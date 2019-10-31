Американец построил мобильный дом, в котором можно путешествовать и по суше, и по воде

Крошечным домиком на колесах уже никого не увидишь, ведь разработчики и просто увлеченные люди создают невероятное количество моделей, которые подойдут и для путешествий, и для постоянного проживания. Но один американец пошел еще дальше и построил уникальные по своим характеристикам мобильные апартаменты Heidi-Ho, с которым можно отправиться в путешествие по обычной автостраде или пересечь водную преграду вплавь.

Большинство уже привыкло к крошечным домикам на колесах, которые стали прекрасной альтернативой отельному номеру во время путешествий или полноценному жилью, которое можно припарковать, где душе заблагорассудится. А вот домик, который может не только передвигаться по шоссе, но и плавать, встречается впервые.Как стало известно авторам Novate.Ru, такой неординарный кемпер создал Скотт Кронк (Scott Cronk). Большой любитель путешествовать он каждое лето отправлялся к друзьям в Северную Калифорнию, чтобы там провести свой отпуск. Поскольку дорога занимала очень много времени, ведь приходилось объезжать озеро Sonoma, мужчина решил упростить себе жизнь и сократить путь.

Изобретательный по натуре Кронк просто решил провести эксперимент и объединить кемпер Ice Castle Fish House и … управляемую понтонную лодку. Свое универсальное детище американец назвал Heidi-Ho и выложил в Сеть фотографии, которые произвели настоящий фурор, ведь такой кемпер намного практичней и точно станет более востребованным.

Скотт Кронк на своей страничке в Facebook рассказал, как такие мобильные универсальные апартаменты можно сделать самому. Идея оказалась очень проста. В первую очередь нужно приобрести понтонную лодку, для своего Heidi-Ho он присмотрел модель, ширину которой можно регулировать по своему усмотрению. Длина выбранного плавсредства составила 9,1 м., а максимальная ширина может составлять 3,5 м. (во время нахождения на воде).

Палубу для управляемой понтонной лодки со стандартной комплектацией и двигателем Suzuki мощностью 115 л.с. (85 кВт) мужчина сделал сам, чтобы ее можно было сужать до 2,6 м. Внедрения оказались очень важными, ведь с такой шириной конструкцию можно разместить на обычном прицепе для транспортировки легковым автомобилем. В противном случае нужно было бы оформлять дополнительные разрешения.

Для того, чтобы иметь комфортную каюту во время плавания на лодку, Скотт Кронк пристроил …крошечный дом, который можно использовать и самостоятельно, потому что он является полноценной мобильной базой для рыболовов «Ice Castle Fish House». Одноосные домики на колесах разработаны для любителей спортивной рыбалки, именно такую модель автор изобретения взял за основу, потому что она как нельзя лучше подходит для путешествий на воде.

Его внешняя оболочка имеет алюминиевый сайдинг с изоляцией из стекловолокна, которые имеют прекрасные защитные характеристики как от холода, так и от попадания воды внутрь конструкции. Внутри домик довольно комфортный и вместительный. В нем есть полностью обустроенная кухня с мойкой и холодильником, газовая плитой с тремя конфорками и духовкой, также есть небольшая рабочая зона, шкафы и тумбы для хранения.

Рядом находится санузел с биотуалетом. В гостиной-столовой есть стол и пара скамеек, которые ночью трансформируются в двуспальную кровать. Если же в путешествие отправиться три человека, то можно будет опустить односпальную кровать, которая надежно закреплена под потолком над обеденной зоной.

Поскольку домик на колесах является еще и каютой, то изобретательный Скотт заднюю часть кемпера сделал распашной. В течение дня задние двери открываются на понтонную платформу, образуя крытую и открытую зону отдыха, на которой он установил мягкие диваны-трансформеры. В вечернее время или в плохую погоду владелец Heidi-Ho пользуется лишь боковой дверью.

: Новости Ю